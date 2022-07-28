تنفيذ تعلن عن وظائف متعددة بقطاع البنوك للجنسين من حملة الثانوية فأعلى

أعلنت شركة تنفيذ tanfeeth وهي شركة الراجحي للخدمات الإدارية سابقا. عن توافر العديد من الوظائف المختلفة وهى أحد أهم الشركات التي تعمل الآن على استقطاب الشباب من الرجال والنساء ذوي المواهب . إلى المصرف والشركات الأخرى من خلال عمل فريق دعم كبير وطموح للعمل في مختلف المجالات.وتعمل شركة تنفيذ الآن الراجحي للخدمات الإدارية سابقا على توفير آلاف الوظائف لأبناء المملكة العربية السعودية . سواء في القطاع المصرفي أو قطاع الشركات. وقد قامت الآن بالإعلان عن أحدث الوظائف الخالية التي متاح التقديم إليها من الرجال والنساء بمؤهلات تبدأ من الثانوية العامة وحتى البكالريوس . وذلك في العديد من التخصصات المختلفة بحسب متطلبات الوظيفة.

وظائف شركة تنفيذ tanfeeth 2022 لحملة الثانوية والبكالريوس

أعلنت الشركة الآن عن توافر العديد من الوظائف في قطاع البنوك الآن، والوظائف متاحة للرجال والنساء.والعمل متاح في قطاع البنوك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. تحت مسمى ممثل مبيعات وذلك وفقا لبعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين من الرجال والنساء.وتعمل وظيفة ممثل المبيعات على بيع المنتجات إلى العملات ومساعدتهم على تحديد المنتج المناسب لرغباتهم وتلبية احتياجاتهم. أيضا عقد الاتفاقيات وعقود البيع مع العملاء، ومتابعة جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة. أيضا جذب العملاء الجدد للشركة وتشجيعهم على المنتجات الجديدة واستقطاب الشركات الأخرى للتعامل معهم.وللتقديم يجب توافر بعض الشروط الأساسية في المتقدمين وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالريوس اجادة استخدام برنامج مايكروسوفت أوفيس مهارات التسويق مهارات التواصل مع العملاء لا تشترط توافر الخبرة لدي المتقدمين وجود مهارات إدارية للمتقدمين

رابط التقديم في شركة تنفيذ ( الراجحي الإدارية )2022

تم فتح باب التقديم إلى وظيفة ممثل مبيعات والعديد من الوظائف الأخرى في قطاع البنوك التابعة لشركة تنفيذ الآن.ويتم التقديم من خلال الرابط الرسمي tanfeeth عن طريق تسجيل حساب على الموقع الرسمي.ومن ثم رفع كافة الأوراق المطلوبة بعد اختيار الوظيفة المتناسبة مع مهارات وإمكانيات المتقدم ويجب رفع البيانات بدقة وإكمال كافة الخانات حتى لا يتم إلغاء طلب التقدم على الوظيفة.