رابط وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب قياس للرجال والنساء 1444 في أنحاء المملكة

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عمر شويل - جدة تم الإعلان عن وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب قياس للرجال والنساء في العديد من المدن بالمملكة، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم عن حاجتها للعديد من الوظائف بدوام كلي في مدينة الرياض، وكذلك أعلنت هيئة قياس عن الحاجة للعديد من الوظائف بدوام جزئي في مدن الرياض ومكة المكرمة والطائف وجدة والدمام وشقراء وتيماء والخفجي، وكذلك العديد من المدن التي سيتم إيضاحها حسب التخصص المطلوب في هذه المدينة، وأوضحت الهيئة الشروط الخاصة بهذه الوظائف.

شروط وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب

وعن الشروط الخاصة بهذه الوظائف أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب قياس هذه الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يكون المتقدم من حملة البكالوريوس.

الموافقة على شروط المنظمة للعمل بالهيئة.

أن يكون المؤهل العلمي للمتقدم متوافقا مع متطلبات التقديم والتخصصات التي حددتها الهيئة.

التقديم متاح للرجال والنساء.

وظائف الهيئة بدوام كامل

وقد أبانت الهيئة عن الوظائف التي تحتاج إليها، وهذه التخصصات المطلوب توظيفها بدوام كامل في مدينة الرياض:

مستشار قانوني.

محلل بيانات.

منسق اختبارات.

أخصائي نظم معلومات.

أخصائي تشغيل مقرات.

مهندس برمجيات.

مهندس أنظمة.

أخصائي دفاع أمن سيبراني.

أخصائي حوكمة.

أخصائي تدريب.

مدير حلول ومشاريع للأمن السيبراني.

مدير للإدارة الهندسية.

وظائف هيئة تقويم التعليم بدوام جزئي

أما عن الوظائف التي تحتاج إليها الهيئة ولكن بدوام جزئي في العديد من المدن فهي على وظيفة متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة، والمدن التي تضم مقرات الهيئة وتتطلب هذه الوظائف بيانها كالآتي:

الرياض.

جدة.

الدمام.

الطائف.

شقراء.

رفحاء.

الخفجي.

تيماء.

نجران.

جازان.

القريات.

تربة.

تتليث.

الخرمة.

يدمة.

رنية.

رابط وطريقة التقديم في هذه الوظائف

وقد أوضحت الهيئة للراغبين في التقدم لهذه الوظائف الرابط الإلكتروني للتقديم، وكذلك خطوات التقديم كالتالي: