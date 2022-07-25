وظائف قياس | وظائف للجنسين بهيئة تقويم التعليم والتدريب 2022

وظائف قياس، فقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب قياس في المملكة العربية السعودية، عن توفير عدد من فرص العمل الشاغرة لديها بتخصصات مختلفة، ويتم التقديم في وظائف قياس لكلا الجنسين من الرجال والنساء، وقد وضحت الهيئة بأن الوظائف المطلوبة تتمثل في طلب عدد من المراقبين والإداريين وتوفير فرص عمل تقنية وقانونية، علي أن يكون العمل بعدة مدن في المملكة وذلك وفقاً لعدة شروط يجب أن يتم توافرها في جميع المتقدمين الذين لديهم رغبة في التقديم، وسوف نوضح لكم التخصصات الوظيفية المطلوبة في قياس، وطريقة التقديم الإلكترونية في وظائف قياس.

وظائف قياس

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن وظائف قياس المطلوبة، وجاءت التخصصات الوظيفية علي النحو التالي:

مطلوب متعاون من أجل مراقبة المقر الخاص باختبارات المحوسبة: وسوف يكون محل العمل بالمدن التالية (الخرمة، الرياض، الخفجي، رفحاء، تيماء، رنية، تثليث، الدمام، شقراء، نجران، مكة المكرمة، الطائف، جدة، جازان، القريات، تربة، يدمه) ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والحصول علي شهادة بكالوريوس بالإدارة أو بالحاسب الآلي في الأقل.

مطلوب إخصائي أول خاص باستقطاب المواهب: سوف يكون مكان العمل بالرياض ويشترط الحصول علي درجة البكالوريوس بتخصص (إدارة الأعمال أو تخصص الموارد البشرية).

مطلوب مدير إدارة للتطوير التنظيمي: وسوف يكون محل العمل بالرياض، ويشترط الحصول علي درجة البكالوريوس أو الماجستير بتخصص (إدارة أعمال أو تخصص موارد بشرية، تخصص الهندسة الصناعية) أو ما يعادل هذه الشهادات، مع توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

مطلوب مستشار قانوني: وسوف يكون مكان العمل بالرياض، ويجب حصول المتقدم علي درجة الماجستير في قسم (الحقوق أو القانون) أو الحصول علي بكالوريوس (حقوق، قانون)، مع توافر خبرة لا تقل عن 12 عام.

مطلوب إخصائي تشغيل مقرات: محل العمل سيكون في مدينة الرياض، ويشترط الحصول علي درجة البكالوريوس أو مؤهل الدبلوم في التخصص الخاص بالحاسب الآلي أو اللغة الإنجليزية.

مطلوب إخصائي تطوير تنظيمي.

مطلوب مشرف تطوير تنظيمي.

مطلوب منسق اختبارات.

محلل بيانات.

إخصائي نظم معلومات.

إخصائي دفاع أمن.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم في الوظائف الشاغرة بشكل إلكتروني سريع عبر الدخول علي الموقع الإلكترونية التالي (هيئة تقويم التعليم والتدريب) ويتم تسجيل طلب الرغبة الوظيفية وفق مؤهل كل شخص بعد التأكد من توافر شروط التقديم علي كل متقدم وفق التخصصات الوظيفية المطلوبة.