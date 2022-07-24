وظائف جامعة الأمير سطام.. وظائف أكاديمية للتقديم 2022

وظائف جامعة الأمير سطام، فقد أعلنت جامعة الأمير سطام في الملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي علي منصة (تويتر) عن فتح باب التقديم في عدد من الوظائف الشاغرة لديها، حيث تم توفير وظائف أكاديمية خالية على المراتب التالية (أستاذ مساعد – معيد) في كلية الطب للطالبات، علي أن يتم العمل في الجامعة وفق نظام التعاقد الذي تحدده لائحة الجامعة الداخلية، وقد أكدت الجامعة بأن التقديم يحتاج إلي توافر بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم حتي يتم قبول التقديم الخاص به، وسوف نوضح لكم شروط التقديم وطريقة التسجيل الإلكتروني في وظائف جامعة الأمير سطام.

وظائف جامعة الأمير سطام

يتم التقديم في وظائف جامعة الأمير سطام في المرتبة التالية (أستاذ مساعد أو معيد) بناءً علي توافر شروط التقديم التي يجب توافرها في جميع الأفراد الراغبين في التقديم، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في وظائف الجامعة سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين علي كافة مؤهلاته من أحد الجامعات السعودية أو الجامعات الدولية التي يكون معترف بها من وزارة التعليم، مع إرفاق الشهادة الخاصة بالمعادلة الخاصة بالمؤهل الصادر من جانب وزارة التعليم إذا كانت الشهادة تم الحصول عليها من جامعة دولية.

يجب ألا يقل تقدير الشخص الراغب في التقديم في لوظيفة أستاذ مساعد عن (جيد) بمرحلة البكالوريوس ولا يقل عن تقدير (جيد جدا) أو ما يعادل ذلك في كل من مرحلة الماجستير أو الدكتوراه.

ألا يقل التقدير الخاص بكل متقدم لوظيفة محاضر عن تقدير جيد جدا وذلك بمرحلة البكالوريوس.

يشترط أيضاً أن يكون النظام الدراس لكل متقدم بكافة المراحل (البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه) تكون بانتظام كلي وتعليم اعتيادي، علي أن يكون كل متقدم متفرغ بشكل كامل، وإرفاق القرار الخاص بالابتعاث أو تقديم الإيفاد إذا كان المتقدم من الموظفين الحكوميين.

التقديم في وظائف جامعة الأمير سطام

يتم التقديم بشكل إلكتروني دون الذهاب لمقر الجامعة، علي أن يتم التسجيل في وظائف الجامعة بالدخول علي الموقع التالي: جامعة الأمير سطام، ويبدأ التقديم لجميع المتقدمين بداية من يوم الأحد الذي يوافق يوم 1444/01/02هـ الذي يوافق 2022/07/31، علي أن يكون آخر موعد للتقديم بالوظائف المتاحة بيوم الإثنين الذي يوافق يوم 1444/01/10هـ في يوم 2022/08/08م،