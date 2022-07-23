أبشر للتوظيف الأمن العام 1443 للنساء jobs.sa رابط التقديم على المرور

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عمر شويل - جدة نوفر رابط دخول منصة أبشر للتوظيف الأمن العام 1443 للنساء للتقديم على الوظائف العسكرية المتاحة اليوم، حيث تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل رسمياً في المديرية العامة للأمن العام للتعيين على رتبة جندي للمواطنات الحاصلات على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل، كما يتاح أمام الحاصلات على الدبلوم أو البكالوريوس في بعض التخصصات التسجيل في الأمن العام، ويمكن التعرف على التخصصات المطلوبة من خلال موقع ابشر للتوظيف، ومن خلال المقال يمكن التعرف على طريقة تقديم الأمن العام في الوظائف العسكرية المعلن عنها، إلى جانب الحصول على رابط التسجيل في الأمن العام للنساء 1443.

أبشر للتوظيف الأمن العام 1443 للنساء

فتحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام للكادر النسائي اعتباراً من اليوم السبت بتاريخ الرابع والعشرون من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ الموافق لتاريخ الثالث والعشرون من شهر يوليو لعام 2022م عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري.

وتستمر المنصة في استقبال طلبات التقديم على المديرية العامة للأمن العام على مدار الأسبوع الجاري، لينتهي تقديم الأمن العام للنساء يوم الخميس بتاريخ التاسع والعشرون من ذي الحجة لعام 1443هـ الموافق لتاريخ الثامن والعشرون من شهر يوليو الجاري الساعة العاشرة صباحاً، علماً بأن المؤهل المطلوب هو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين على رتبة جندي بالمرور.

وقد أوضحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي أنه يتاح أمام الحاصلات على الدبلوم أو البكالوريوس التقديم على الأمن العام نساء، ولكن يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على الشهادة في إحدى التخصصات التالية:

(قانون – إحصاء – إعلام – علاقات عامة – إدارة موارد بشرية – إدارة مالية – محاسبة – حاسب آلي – لغة إنجليزية).

رابط تقديم الأمن العام ابشر توظيف

تقوم الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية بعرض الإعلانات الوظيفية للقطاعات العسكرية المستفيدة من خدمة التوظيف الإلكتروني عبر منصة ابشر توظيف، حيث تتيح المنصة إمكانية التقديم على الوظائف العسكرية الشاغرة في حال انطبقت شروط التقديم على المتقدم.

كما تتيح إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي والتعرف على المستندات المطلوبة وموعد المراجعة، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على نتائج القبول النهائي والتعرف على متطلبات التحضير للدورة التدريبية وموعد الحضور، كل ذلك يتم الحصول عليه والاستفادة من خلال منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني التي يمكنكم الدخول إليها من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة أبشر للتوظيف الأمن العام (jobs.sa).

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام - الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022

طريقة تقديم الأمن العام 1443

تم فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام وإتاحة رابط التقديم عبر منصة ابشر، ويتم التسجيل في وظائف الأمن العام عن طريق اتباع الخطوات التالية:

دخول منصة ابشر توظيف من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

الضغط على الوظائف المتاحة أو النقر على إعلان وظائف الأمن العام برتبة جندي للثانوية العامة.

قم بقراء شروط التقديم بعناية، ثم ضع علامة صح أمام قرأت كافة الشروط، ثم النقر على “تقديم الطلب”.

تعبئة البيانات المطلوبة وهي (رقم الهوية > تاريخ الميلاد > اختيار الجنس > اختيار الحالة الاجتماعية > رقم هوية الأب > رقم الوظيفة)، ثم الضغط على “موافق”.

تعبئة بيانات نموذج طلب التوظيف وهي ( رقم الهوية – تاريخ الميلاد – محل الميلاد – تاريخ إصدار البطاقة – الجنس – المهنة – الحالة الاجتماعية – منطقة السكن منطقة الأصل أو محل الميلاد – رقم الجوال – الطول – الوزن – المدينة – الحي – الشارع – رقم المبنى – حساب منصة تويتر – حساب منصة فيسبوك – البريد الإلكتروني)، ثم النقر على “التالي وحفظ”.

تعبئة بيانات المؤهل العلمي وهي (نوع التخصص – التخصص العام – التخصص الدقيق – المعدل التراكمي – التقدير – سنة التخرج – مصدر الشهادة – هل لديك مؤهل علمي أخر – هل لديك دورة تدريبية – درجة اختبار القدرات العام قياس)، ويجب إضافة شهادة المؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم، ثم النقر على “عرض وحفظ” عبر أبشر للتوظيف الأمن العام 1443.

وظائف الأمن العام 1443

تختص منصة ابشر التوظيف الإلكترونية بعرض الوظائف الشاغرة بالقطاعات المستفيدة من خدمة الإعلانات الوظيفية، فمن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة الشاغرة المعلن عنها، يمكنهم التقديم على الوظائف المتاحة بشكل مباشر، ثم بعد ذلك يتم الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئياً في المواعيد المحددة، ومن ثم دعوتهم للمقابلة الشخصية لمطابقة البيانات والمستندات، وفي الأخير يتم الإعلان عن نتائج الترشيح النهائي للاستعلام عن أسماء المقبولين نهائياً.

ويجب العلم أنه في حال انطباق شروط الأمن العام على المتقدم، ومن ثم تم الحصول على رقم الطلب، فلن تتمكن من التعديل على نموذج طلب التوظيف مرة أخرى، لذلك يجب عليك إدخال المعلومات والبيانات بشكل صحيح، ويمكنك طباعة الصفحة، وسوف يصلك رسالة نصية على الجوال المسجل تحتوي على رقم الطلب.

ويجب التأكد من إدخال تاريخ الميلاد وكافة المعلومات المسجلة بشكل صحيح، وبعد الانتهاء من إدخال وتعبئة كافة البيانات بنموذج التقديم، قم بمراجعة البيانات مرة أخرى، والتأكد أيضاً من المعلومات الموجودة في حسابك في منصة أبشر للتوظيف الأمن العام حتى لا تظهر لك رسالة “المعلومات المدخلة لا تطابق بياناتك في قاعدة البيانات”، ويجب على كافة المتقدمين تعبئة كافة الحقول المميزة بنجمة كحد أدنى.