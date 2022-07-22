نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن توافر 47 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الخدمات الطبية في القوات المسلحة بالرياض بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية. عن توافر العديد من الوظائف الطبية العسكرية وذلك لحملة الثانوية فأعلى.وقد حددت القوات المسلحة الوظائف المتاحة الآن للتقديم فيها والشروط اللازم توافرها في المتقدمين. وكيفية التقديم من خلال الموقع الرسمي الخاص بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية. وتوجد نحو عشرون وظيفة إدارية مختلفة للرجال والنساء في الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والتي يمكن التقديم عليها الآن. مع تواجد بعض من الشروط العامة الواجب توافرها للتقدم للوظيفة واجتياز أختبار القبول الخاص بالوظيفة هو شرط أساسي من الشروط الخاصة بالقبول.

وظائف القوات المسلحة بالخدمات الطبية للجنسين 1443

أتاحت الآن القوات المسلحة بالرياض بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية عن توافر 47 وظيفة الآن للرجال والنساء. وذلك لحملة الثانوية والدبلوم والبكالريوس والوظائف كالتالي:

مراقب مخزون

منسق

إداري عقود

مساعد إداري

منسق مناقصات

مشرف سائقين

إحصائي

محلل عروض منافسات

مراقب أصول ثابتة

أخصائي صحي

رئيس كتبه

كاتب أول

وظائف صحية وطبية

وقد أكدت وزارة الدفاع أن المؤهلات المطلوبة ثانوية، دبلوم، بكالريوس فأعلى للجنسين من الرجال والنساء.وذلك وفقا لبعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين من الرجال والنساء وهي كالتالي.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية يتوافر في المتقدمين المهارات الخاصة بكل وظيفة على حده إجادة استخدام الحاسب الآلي بشكل جيد وإجادة استخدام تطبيقاته المختلفة

التقديم على وظائف القوات المسلحة بالرياض 1443

تم إتاحة الوظائف المذكورة سابقا في مناطق محددة وهي الرياض، الجبيل، الظهران وخميس مشيط. وأتاحت التقديم من خلال الرابط الرسمي لوزارة الدفاع. رئاسة هيئة الأركان العامة ، الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ولم يتم غلق باب التقديم حتى اكتمال العدد المطلوب.لذا يمكن التقديم الآن للرجال والنساء من خلال الرابط للوظيفة المناسبة بحسب المؤهل التعليمي.

وزارة الصحة تفتح باب التقديم في برنامج مساعد طبيب الأسنان المنتهي بالتوظيف

أعلنت وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل. وذلك في برنامج مساعد طبيب الأسنان وهو البرنامج الوطني المنتهي بالتوظيف.وذلك في القطاع الصحي الحكومي بمستشفيات وزارة الصحة السعودية. وذلك للرجال والنساء من حملة البكالريوس. ويمكنكم معرفة كافة التفاصيل وكيفية التقديم على وظائف وازرة الصحة الآن.