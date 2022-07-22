نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم المديرية العامة للأمن العام للنساء 1443 jobs.sa شروط أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم المديرية العامة للأمن العام jobs.sa 1443 للنساء، حيث تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي عن توفر وظائف شاغرة بقطاع المديرية العامة للأمن العام للكادر النسائي للتعيين على رتبة جندي بالإدارة العامة للمرور لمن تنطبق عليها شروط القبول في الأمن العام، ومن المقرر أن يبدأ التسجيل في الأمن العام السعودي مع بداية الأسبوع القادم، حيث حددت الإدارة يوم السبت موعداً لفتح باب القبول والتسجيل في الأمن العام للحاصلات على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط التسجيل في الأمن العام نساء، إلى جانب الإطلاع على شروط الأمن العام 1443.

رابط تقديم المديرية العامة للأمن العام للنساء 1443

المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السعودية تعد من القطاعات المستفيدة من خدمة التوظيف الإلكتروني التي توفرها وزارة الداخلية متمثلةً في الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكري، لذلك يتم تقديم وظائف الأمن العام عن طريق منصة ابشر التوظيف وليس عن طريق موقع مديرية الأمن العام الإلكتروني.

وقد أعلنت إدارة القبول المركزي والتسجيل عن توفر وظائف عسكرية شاغرة لدى الأمن العام للراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقطاع التابع له “الإدارة العامة للمرور”، وذلك للتعيين على رتبة جندي بمختلف المناطق بالمملكة، فمن تنطبق عليها شروط القبول في المديرية العامة للأمن العام، فيتاح أمامها التقديم على الأمن العام من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط تقديم المديرية العامة للأمن العام (jobs.sa).

موعد التسجيل في الأمن العام 1443

تبدأ منصة ابشر للتوظيف في استقبال طلبات التقديم على وظائف الأمن العام للكادر النسائي فور حلول الموعد الموضح بالنقاط التالية:

يبدأ التقديم اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 24 ذي الحجة 1443هـ الموافق 23 يوليو 2022م.

ينتهي التسجيل في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 29 ذي الحجة لعام 1443هـ الموافق 28 يوليو 2022م.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام - الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022

شروط الأمن العام 1443

قبل البدء في تقديم الأمن العام عبر بوابة ابشر للتوظيف الإلكتروني، يجب بداية قراءة الشروط الواجب توافرها في الراغبات في الالتحاق بالوظائف العسكرية الشاغرة المعلن عنها، والتأكد من انطباق الشروط وتناسبها مع مؤهلاتها العلمية، وتتمثل شروط الأمن العام للنساء في التالي:

وظائف الأمن العام المعلن عنها تم تخصيصها للمواطنات الحاصلات على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها. توفر حسن السيرة والسلوك لدى المتقدمة. يجب ألا تكون المتقدمة مدانةً بإحدى الجرائم التي تخل بالأمانة والشرف. أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من هذا الشرط من نشأت مع والدها خلال تأديته الخدمة للدولة في خارجها. تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية المعمول بها. في حال كانت المتقدمة متزوجةً، فيجب ألا تكون متزوجة من غير سعودي. ألا تكون قد أنهيت خدماتها من إحدى المراكز أو المعاهد العسكرية. لا تكون موظفة بأي جهة حكومية. أن تجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول للأمن العام. لا يكون قد سبق لها التعيين على وظيفة تخضع للنظام العسكري. في حال تم الحصول على المؤهل من خارج المملكة، فيجب معادلة ومصادقة الشهادة من وزارة التعليم السعودية.

تقديم المديرية العامة للأمن العام نساء 1443

يجب التأكد من صحة كافة البيانات الخاصة بك، وفي حال وجود أي معلومة ترغب في تعديلها، قم بالنقر على أيقونة “تعديل”، أما في حال قمت بالتأكد من أن كافة البيانات المسجلة بنموذج التوظيف صحيحة، قم بالنقر على أيقونة “تقديم الطلب”، وسيتم عرض الرسالة التالية (عزيزي المتقدم، تم التقديم على الوظيفة بنجاح)

وفي حال انطباق شروط الأمن العام على المتقدم، ومن ثم تم الحصول على رقم الطلب، فلن تتمكن من التعديل على نموذج طلب التوظيف، لذلك يجب عليك إدخال المعلومات والبيانات بشكل دقيق وصحيح، وفي النهاية يمكنك طباعة الصفحة، وسوف يصل إليك رسالة نصية على الجوال المسجل تحتوي على رقم الطلب، ويجب الاحتفاظ برقم الطلب للاستعلام به فيما بعد عن نتائج القبول.

ويجب تجهيز حساب لمنصة تويتر وحساباً آخر لمنصة فيسبوك، حيث سيطلب النظام منك أثناء تعبئة نموذج التقديم في الوظائف، إرفاق رابط الصفحة الشخصية أو الملف الشخصي على منصة التواصل التواصل الاجتماعي، وفي حال عدم وجود حساباً على أيٍ من هذه المنصات، فيجب إنشاء حساباً جديداً، لأن هذه الحقول من الحقول اللازم تعبئتها، ويتاح التسجيل عبر ابشر من خلال رابط تقديم المديرية العامة للأمن العام المرفق.