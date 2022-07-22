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عمر شويل - جدة نتائج الامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب رسميا جويلية 2022 المنتمية للأسلاك في الجزائر التي يبحث عنها الكثيرون بعد أن نظمت وزارة التربية الوطنية في يوم السابع من يوليو ٢٠٢٢م الحالي الامتحانات المهنية للترقية إلى عدد ١٨ رتبة أدارية بعنوان عام ٢٠٢٢م، وهذا علي نحو ١٤٠ مركز أجراء علي جميع مستوي مديريات التربية حيث قامت الدولة بالسعي لنجاح الامتحانات بتوفير الإمكانيات البشرية والمادية لكافة الظروف لهذا الموعد الهام للمسار المهني.

موعد الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب رسميا جويلية 2022 المنتمية للأسلاك

يبحث الكثير من الأشخاص المتقدمين للاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك بالجزائر لمعرفة نتائج الامتحانات، حيث تم صدور بيان من قبل وزارة التربية الوطنية بشأن الإعلان عن النتيجة ليتم ظهورها ورفعها رسميا وذلك في يوم السبت القادم الموافق ٢٣/٧/٢٠٢٢م في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك علي مستوي جميع مديريات التربية بدولة الجزائر.

ترقية الموظفين بعد الامتحانات المهنية الترقية 2022

صدر قرار من قبل مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية بالجزائر بخصوص التراقي الموظفين لسنة ٢٠٢٢م، لدرجات المالية الخاصة بكل رتبة، لتكون بالامتحانات المهنية أو بالترقية الاختيارية ويمكننا معرفة المناصب الخاصة بالمسابقة للترقية للرتب وعدد المناصب التي لها حق الترقية علي النحو التالي:

معاون تقني بالمخبر ٥٢ منصبا.

أستاذ رئيسي + مكون ٣٦٠٠٠ منصبا.

ملحق بالمخبر ٣٠٣ منصبا.

مستشار التربية ٢٤٥٩ منصبا.

ملحق رئيسي للمخبر ٣٤٦ منصبا.

نائب مقتصد ١٣٣٣ منصبا.

ناظر ثانوية ٢٦١ منصبا.

مدير ابتدائية ٩٥٦ منصبا.

مشرف تربية ٧٩٣١ منصبا.

مساعد مدير ٨٩٤ منصبا.

مشرف رئيسي ١١٣٧ منصبا.

مستشار رئيسي للتربية ٣٧٥ منصبا.

مقتصد رئيسي ٦٩ منصب.

مستشار رئيسي التوجيه ٦١ منصب.

مدير متوسط ٢٠٩ منصب.

مقتصد ١١٢ منصبا.

نائب مقتصد مسير ١٥٣ منصبا.

مدير ثانوية ١٢٧ منصبا.

أما عن طريق التحويل التلقائي للمناصب فهناك الأتي:

مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية.

مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

مساعد رئيسي للتربية.

أستاذ التعليم الثانوي المنحدرون من رتبة رئيس ورشة.

لذلك سوف يكون المجموع الكلي لعدد المناصب المقدمة للموظفين التي يجب تسكينهم في ذلك الرتب يقدر بعدد أجمالي حوالي ٥٢٧٧٨ منصبا.