نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الأمن العام 1443 للنساء ورابط تقديم ابشر للتوظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إيضاح شروط الأمن العام 1443 اللازم توفرها لدى الراغبات في تقديم الأمن العام السعودي، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر التوظيف العسكري الإلكتروني مع بداية الأسبوع المقبل، وقد تم الإعلان عن توفر وظائف شاغرة بعد ترقب كبير من المواطنات الراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قطاع الأمن العام بالإدارة العامة للمرور، ويمكن التعرف على الشروط الواجب توافرها، وموعد التقديم الرسمي المعلن عنه، بالإضافة إلى الحصول على رابط دخول منصة ابشر للتوظيف من خلال المقال عبر موقع ثقفني.

متى يفتح الأمن العام 1443

أوضحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام للكادر النسائي على مدار الأسبوع المقبل، وذلك للتعيين على رتبة جندي بالإدارة العامة للمرور السعودي، وسيتاح التقديم على الأمن العام للنساء خلال الفترة الموضحة بالتالي:

“بداية التسجيل” من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 24 ذي الحجة 1443هـ الموافق لتاريخ 23 يوليو 2022م.

“نهاية التقديم” في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 29 ذي الحجة لعام 1443هـ الموافق لتاريخ 28 يوليو 2022م.

يتم التقديم من خلال بوابة ابشر للتوظيف (jobs.sa).

شروط الأمن العام 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن وجود وظائف نسائية شاغرة بالمديرية العامة للأمن العام للتعيين على رتبة جندي بالإدارة العامة للمرور، وقد أوضحت الشروط الواجب توافرها فيمن ترغب في التقديم على وظائف المديرية العامة للأمن العام للحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وقد تمثلت شروط تسجيل القبول في العام للنساء في التالي:

أن تكون سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً. يستثنى من شرط المنشأ من كانت نشأتها مع والدها خلال خدمة الدولة خارج المملكة. حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، علماً بأنه يتم تفضيل من لديها مؤهلاً أعلى. حسن السيرة والسمعة والسلوك. لا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. عدم سبق التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. ألا تكون قد أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية. لا تكون موظفة بأي قطاع حكومي. تناسب الوزن والطول وفق اللائحة الطبية المعمول بها. ألا تكون متزوجةً من غير مواطن سعودي. اجتياز كافة الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول. في حال الحصول على شهادة المؤهل من خارج المملكة، يجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم، بالإضافة إلى التصديق عليها.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام - الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022

قطاعات الأمن العام 1443

تتضمن المديرية العامة للأمن العام السعودي عدداً من القطاعات وهم (الإدارة العامة للمرور – الإدارة العامة لدوريات الأمن – الإدارة العامة للأدلة الجنائية – القوات الخاصة لأمن الطرق – القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة – شؤون التدريب – الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات – القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي – مراكز الشرطة بالمناطق – إدارة التوجيه الفكري والمعنوي – الخدمات الطبية – إدارة البحث والتحريات الجنائية).

أما عن أقسام الأمن العام بالمملكة العربية السعودية فهي (قسم العلوم الشرطية – أمن الطرق – المساعدة والتحري – دوريات الشرطة – البحث الجنائي – أمن الحج والعمرة – البحث الجنائي – دوريات الأمن وأعمال المرور – قسم المهمات والواجبات – إدارة مكتبية).

بوابة ابشر التوظيف وزارة الداخلية

في حال الانتهاء من تقديم طلب التوظيف لدى الأمن العام أو الانتهاء من تعبئة نموذج التقديم على الأمن العام 1443، فيجب الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بك، وفي حال فقدان رقم الطلب للمتقدم، فيستطيع الحصول عليه مرة أخرى من خلال الدخول على منصة ابشر التوظيف > النقر على عرض الطلبات وسيتم عرض كافة طلبات التوظيف الخاصة بك > إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم > وسوف تظهر قائمة تحتوي على كافة الوظائف المتقدم عليها.