نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في أبشر للتوظيف الإمارات- شروط بطاقة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبشر للتوظيف الإمارات يعد من أفضل البطاقات المميزة التي أتاحتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن خطة التوطين التي تسعى لها، بهدف تحفيز الشباب الإماراتي للتقديم بوظائف القطاع الخاص بطرق إلكترونية، لذلك سوف نقدم لك خطوات التسجيل، والشروط الواجب مراعاتها عند طلب البطاقة، وأهم المميزات التي تمنحها

أبشر للتوظيف الإمارات

قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتوفير العديد من وظائف القطاع الخاص عبر خدمة أبشر للتوظيف الإمارات يمكنك من خلال قيامك بخطوات التسجيل في أبشر للتوظيف، إيجاد الوظيفة الملائمة عبر الإنترنت، فضلًا عن إمكانية حصولك على بطاقة أبشر والاستفادة من مميزاتها.

توظيف المواطنين في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن رفع نسبة الوظائف المهارية ٢% سنويًا داخل القطاع الخاص، وتحفيزًا لذلك قامت بطرح العديد من الخدمات مثل بطاقات أبشر للعاملين بالقطاع الخاص.

خطوات التسجيل في أبشر للتوظيف

ادخل على الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات. اضغط على مبادرة أبشر. انقر على تسجيل المواطنين العاملين بالقطاع الخاص. دون رقم بطاقة العمل، ثم قم بتعبئة نموذج الطلب. أرسل المستندات المطلوبة. وافق على الشروط والأحكام بعد قرأتها. سوف يتم التواصل معك في حالة قبولك طلبك.

شروط بطاقة أبشر

على المتقدمين لطلب البطاقة توافر الشروط التالية:

أن يكون مواطنًا إماراتي داخل أراضيها. لديه بطاقة عمل معتمدة من وزارة العمل الإماراتية. لابد أن يكون تم توظيفه لمدة ستة أشهر على الأقل في مؤسسة واحدة. التسجيل في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية. تحويل راتبه عن طريق نظام حماية الأجور لمدة ثلاث شهور قبل التقديم. استيفاء نموذج التسجيل الإلكتروني.

ماهي مميزات بطاقة أبشر للتوظيف؟

يتمكن العامل في القطاع الخاص الحصول على عدة مميزات عبر بطاقة أبشر ومن أهمها ما يلي:

تقديم خصومات في العديد من مجالات الرعاية الطبية مثل ( مستشفيات وعيادات الإمارات بدعم٢٠%، دعم على صيدليات استر٢٠%، دعم ٤٠% لجميع علاجات الأسنان، دعم ٣٥% لعلاج أمراض النساء، دعم ٥٠% للتحاليل الطبية). دعم على المؤسسات التعليمية ومن أهمها( كلية أبوظبي للإدارة، كلية الأفق، معهد ساكسون، معهد الانجلش). خصم على المجوهرات. خصم على كلداري لتعليم قيادة السيارات.

ماهو القطاع الخاص في الإمارات؟

يعتبر القطاع الخاص هو مجموعة الشركات ملك للأفراد وليس للحكومات، لذلك حرصت دولة الإمارات المتحدة على تحفيز مواطنيها في إيجاد وظائف شاغرة داخل القطاع الخاص بعد تدني نسب الوظائف بها، لذلك سعت لعملية التوطين وتقديم المميزات للعاملين داخل ذلك القطاع.

أبشر للتوظيف الإمارات تعد من ضمن الخدمات التحفيزية التي لجأت إليها دولة الإمارات في تنفيذ خطة التوطين، بهدف الارتقاء بقطاع الأعمال الخاص والعاملين به.

أبشر للتوظيف الإمارات قمنا بتوضيح كافة المجهودات التي تسعى لتحقيقها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالإضافة إلي ذكر المميزات التي تقدمها أبشر، وكيفية التسجيل للحصول عليها والشروط المحددة لها، وقمنا بتوضيح إجابات للأسئلة الشائعة بشأن ذلك الموضوع.