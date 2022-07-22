وظائف جامعة الملك خالد 1444 فتح التقديم على وظائف أكاديمية تعليمية بنظام العقود

أعلنت عمادة الموارد البشرية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف جامعة الملك خالد 1444 للنساء والرجال، حيث طرحت 1400 وظيفة أكاديمية وتعليمية شاغرة بنظام العقود، وذلك في مختلف التخصصات لحاملي مؤهلات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وحددت شروط التقديم العامة، التي تختلف بطبيعة الحال عن الشروط الخاصة بكل قسم وظيفي، وذلك للتعيين على الرتب العلمية المختلفة من محاضر وأستاذ وأستاذ مشارك وغيرها، وأكدت على ضرورة مراجعة الشروط، وتجهيز المستندات والوثائق الرسمية، تمهيدّا للتسجيل في المواعيد المقررة.

وظائف جامعة الملك خالد 1444

كشفت جامعة الملك خالد عن حاجتها لعدد من المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة للعام الجامعي 1444؛ وقد بلغ عددها 1400 وظيفة أكاديمية وتعليمية في مختلف التخصصات الطبية والعلمية والأدبية والفنية، وذلك للعمل بدوام كامل في الوظائف الرسمية، وقد حددت شروط التقديم التي تعد معايير القبول الأساسية والترشيح المبدئي على الوظائف الشاغرة، كما أشارت إلى أماكن التعيين في مقرات الجامعة في أماكن متفرقة بالمملكة السعودية.

شروط وظائف جامعة الملك خالد

ينبغي أن تتوفر شروط وظائف جامعة الملك خالد في المتقدمين حاملي الجنسية السعودية الآتية:

اللياقة الصحية لمزاولة المهنية في الوظيفة موضع التخصص.

العمر لا يتجاوز 34 عاما للتعيين على رتبة محاضر، ولا يتجاوز 44 عاما لرتبة أستاذ مساعد، فيما لا يزيد عن 49 عاما للتعيين على رتبة أستاذ وأستاذ مشارك.

الحصول على الدرجات العلمية يكون بالانتظام في الدراسة، وليس عن طريق التعليم الإلكتروني أو المدمج أو الانتساب.

الحرص على تقديم المستندات التي تثبت الابتعاث للدراسة وهو على رأس العمل لذلك.

التقدير العام لا يقل عن جيد جدا بالنسبة لكافة التخصصات.

الحصول على المؤهل العلمي في نفس التخصص الوظيفي المتقدم عليه في وظائف جامعة الملك خالد.

الحرص على معادلة شهادة المؤهل من وزارة التعليم في حالة صدورها من خارج المملكة.

الترقيات يجب أن تكون صادرة عن جامعات معتمدة، وأن يحافظ على امتداد التخصص لذلك.

الالتزام بضوابط تعيين أعضاء هيئة التدريس الصادرة من الجامعة.

تقديم جَامعة الملك خالد

تبدأ جامعة الملك خالد في استقبال طلبات التقديم على الوظائف الأكاديمية للعام الجامعي 1444، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 17/1 /1444، وينتهي في 20/1/ 1444، الموافق في التاريخ الميلادي 15 أغسطس حتى 18 من نفس الشهر، حيث تستقبل الجامعة طلبات التوظيف عبر النظام الإلكتروني بالمقر الرئيسي لجامعة الملك خالد، على أن يتم تحديد نتائج الموافقة النهائية بناءً على الاحتياج الفعلي للأقسام، وما تقرره وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات من إعادة هيكلة الأقسام والتخصصات.