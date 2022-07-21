نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الأمن العام نساء ابشر للتوظيف 1443 jobs.sa الشروط ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم الأمن العام نساء 1443 للتسجيل في وظائف مديرية الأمن العام للحاصلات على مؤهل الثانوية العامة كحد أدنى للتعيين على رتبة جندي بالقطاع عبر منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عبر المنصة المخصصة لعرض الإعلانات الوظيفية العسكرية عن حاجة المديرية العامة للأمن العام لعناصر جديدة للتعيين على رتبة جندي، وقد تم تخصيص هذه الوظائف للمواطنات السعوديات الحاصلات على المؤهل المطلوب من داخل المملكة أو من خارجها بشرط أن يتم معادلة الشهادة الحاصل عليها من وزارة التعليم مع التصديق عليها، ومن خلال ثقفني ننشر موعد فتح باب القبول في وظائف الأمن العام 1443، وشروط الأمن العام الواجب توافرها، بالإضافة إلى رابط دخول بوابة ابشر للتوظيف لتعبئة نموذج التسجيل المبدئي.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام - الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022

متى تقديم الأمن العام نساء 1443

بعد ترقب كبير من جانب المواطنات بالمملكة العربية السعودية ممن يرغبن في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قطاع الأمن العام للإعلان الرسمي عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للأمن العام، فقد قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالإعلان عن توفر عدداً من الوظائف العسكرية الشاغرة للعنصر النسائي.

كما حددت الإدارة موعد فتح باب القبول والتسجيل في المديرية العامة للأمن العام للتعيين على رتبة جندي بالإدارة العامة للمرور للكادر النسائي، حيث من المقرر أن تبدأ منصة ابشر في استقبال طلبات التقديم على الأمن العام خلال الفترة الموضحة بالنقاط التالية:

يبدأ التسجيل في الأمن العام للنساء اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 24 ذي الحجة 1443هـ الموافق لتاريخ 23 يوليو 2022م.

اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 24 ذي الحجة 1443هـ الموافق لتاريخ 23 يوليو 2022م. استمرار التقديم في الأمن العام على مدار الأسبوع ليكون موعد إغلاق باب التسجيل في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 29 ذي الحجة لعام 1443هـ الموافق لتاريخ 28 يوليو 2022م.

رابط التقديم على الأمن العام للنساء 1443

يتم التقديم في وظائف المديرية العامة للأمن العام والوظائف العسكرية الأخرى من خلال الدخول غلى منصة ابشر للتوظيف المختصة باستقبال طلبات التقديم على الوظائف العسكرية التابعة لوزارة الداخلية، حيث تختص منصة أبشر للتوظيف في عرض الإعلانات الوظيفية العسكرية للقطاعات العسكرية المستفيدة من هذه الخدمة.

ويجب العلم أن التقديم على وظائف ابشر توظيف لا يحتاج إلى وجود حساب بشكل مسبق على البوابة، وإنما يتم التقديم مباشرةً بواسطة اتباع الخطوات العامة للتقديم التي تتمثل في إدخال البيانات المطلوبة بالنموذج الأولي فقط، حيث يُطلب من المتقدمة إدخال البيانات الشخصية والعنوان وبيانات المؤهل العلمي فقط، ويمكن الحصول على رابط التسجيل في الأمن العام من خلال التالي:

رابط تقديم الأمن العام نساء ابشر للتوظيف (https://jobs.sa).

شروط التسجيل في الأمن العام 1443

تتيح منصة ابشر توظيف إمكانية الإطلاع على شروط التقديم في الوظائف المتاحة لديها، إلى جانب التعرف على المؤهلات المطلوبة والمناسبة لكل وظيفة من الوظائف المعلن عنها، ومن ترغب في التعرف على شروط الأمن العام المطلوب توافرها لدى المتقدمة، فيمكنها ذلك من خلال التالي:

تم تخصيص وظائف الأمن العام المعلن عنها للمواطنات السعوديات “نساء” فقط. حصول المتقدمة على الدرجة العلمية المطلوبة وهي مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى، ويتم تفضيل المتقدمة التي لديها مؤهلاً أعلى. أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويتم استثناء من كانت نشأتها مع والدها أثناء خدمة المملكة في خارجها. ضرورة تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية. أن تكون حسنة السيرة والسلوك. لا يكون قد سبق الحكم عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف والأمانة. ألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. يجب ألا تكون متزوجةً من غير مواطن سعودي. اجتياز الإجراءات الخاصة بالقبول واختباراته. توفر هوية وطنية مستقلة سارية المفعول والصلاحية أثناء التقديم على الأمن العام.

وعند حصول المتقدمة على شهادة المؤهل الدراسي من داخل المملكة، فيتم تقديمها مباشرةً، أما في حال الحصول على المؤهل من خارج المملكة، فيجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم ثم التصديق عليها.

وظائف الأمن العام تقديم 1443

ويجب على كافة الراغبات في الالتحاق بوظائف الأمن العام التقيد بالمواعيد المحددة للتسجيل، وسيتم الإعلان عن مدة الدورة التحضيرية أو التدريبية عند الإعلان عن نتائج القبول المبدئي أو النهائي، وفور حلول الموعد المحدد للتسجيل في المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السعودية، يمكنكم التقديم في الوظائف من خلال اتباع رابط تقديم الأمن العام نساء برقم الهوية الرسمي المرفق.