نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الهيئة العامة للنقل.. توظيف لحديثي التخرج وذوي الخبرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الهيئة العامة للنقل، فقد أعلنت الهيئة عن فتح باب التوظيف من أجل شغل عدد من الوظائف الإدارية، والوظائف التقنية والهندسية، علي أن يتم التقديم في المقر الرئيسي للهيئة بمدينة الرياض، وقد وضحت هيئة النقل بأن التقديم متاح لكلا الجنسين من للرجال والنساء الحاصلين علي مؤهل البكالوريوس، ويتم التقديم بعدد من التخصصات المطلوبة من جانب الهيئة، ويستطيع الأفراد من حديثي التخرج وذوي الخبرة التقديم في الوظائف الخالية، علي أن يتم التقديم في وظائف النقل وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف الهيئة العامة للنقل.

وظائف الهيئة العامة للنقل

يتم التقديم في وظائف الهيئة العامة للنقل وفق بعض المسميات الوظيفة التي تحتاج إليها الهيئة، ومن التخصصات المطلوبة ما يلي:

التقديم لحديثي التخرج للوظائف التالية: (مراجع داخلي، باحث تنقل جديد، محلل بيانات (قسم الرقابة)، محلل توطين وتنمية قدرات، أخصائي جودة، محلل بيانات (الرقابة)، محلل بيانات (تخصص تقنية المعلومات)، ضابط بحري، مطور أنظمة).

التقديم للأفراد من ذوي الخبرة للتخصصات الوظيفية التالية: (خبير نقل سككي، باحث قانوني، أخصائي رقابة عمليات، ضابط بحري، مدير عام حقوق، أخصائي إعلام رقمي، مدير عام عن إدارة الميزانية والتخطيط).

علي أن يتم التقديم في الوظائف المطلوبة بناء علي التخصصات الآتية (المحاسبة، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، التسويق، القانون، العلاقات العامة، الهندسة الصناعية، الهندسة، الحاسب الآلي، علوم الحاسب، التصميم الجرافيكي، هندسة الحاسب).

شروط التقديم في الوظائف المطلوبة

يتم التقديم في الوظائف الخالية لدي هيئة النقل وفق توافر شروط التقديم التالية علي جميع المتقدمين:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للوظائف سعودي الجنسية.

يجب الحصول علي درجة البكالوريوس وما هو أعلى في التخصص الذي تطلبه الهيئة.

إجادة استخدام الحاسب الآلي من جانب كل متقدم.

توافر المهارات وكافة المتطلبات الخاصة بالتقديم علي الوظيفة.

أن يكون كل متقدم لائقاً صحياً.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم بشكل إلكتروني في الوظائف الخالية عن طريق الدخول علي الموقع التالي الهيئة العامة للنقل، علي أن يتم الدخول واختيار التخصص الوظيفي المناسب لكل متقدم وتسجيل بيانات التوظيف المطلوبة من جانب المنصة.