وظائف الأمن العام بإدارة المرور رتبة جندي للنساء 1443

وظائف مديرية الأمن العام، حيث أعلنت مديرية الأمن العام مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، عن البدء في فتح باب التقديم والتسجيل الخاصة بالوظائف المتاحة لديها، حيث تم توفير وظائف خاصة للتقديم للنساء بالقوات الخاصة للأمن العام الخاصة بالإدارة العامة للمرور، حيث يكون التقديم علي رتبة (جندي) بالأمن العام، وقد أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بأن التقديم يحتاج من كل متقدم توافر بعض الشروط حتي يتم القبول في الوظائف التي يتم التقدم عليها، وسوف نوضح لكم شروط التقديم والتخصصات الوظيفية المطلوبة بوظائف مديرية الأمن العام.

وظائف مديرية الأمن العام

كشفت مديرية الأمن العام عن خصائص التقديم الذي يتمثل في ضرورة توافر شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة علي أن تكون معتمدة من وزارة التعليم، ويفضل التقديم لكل من يكون لديها مؤهل (الدبلوم) أو مؤهل (البكالوريوس) بعدد من التخصصات التي تم تحديدها من جانب وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وهي كالتالي (تخصص قانون، إحصاء، أو إعلام، قسم علاقات عامة، تخصص إدارة موارد بشرية، قسم إدارة مالية، تخصص محاسبة، تخصص حاسب آلي، قسم لغة إنجليزية)، وفي حال توافق المؤهل المطلوب مع التخصص الوظيفي المطلوب يستطيع الجميع التقديم في الوظائف المطلوبة.

شروط وظائف إدارة المرور الجديدة

يتم التقديم في الوظائف الخالية لدي مديرية الأمن العام لفئة النساء بناءً علي توافر شروط التقديم التالية علي جميع المتقدمات:

أن تكون كل متقدمة من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة مع تفضيل الاختيار لمن يكون لديها مؤهل أعلى.

أن تكون المتقدمة للوظائف من حاملات الجنسية السعودية من حيث الأصل والمنشأ، ويتم استثناء ذلك الشرط لمن نشأت مع والدها في أثناء خدمة الدولة بخارج أراضي المملكة.

أن تتمتع كل متقدمة بحسن السيرة والسمعة.

تناسب طول ووزن المتقدمة وفق لائحة الهيئة الطبية.

كيفية التقديم بوظائف الأمن العام

يتم التقديم بشكل إلكتروني سريع في الوظائف الخالية عن طريق الدخول علي منصة أبشر توظيف، ويتم التقديم بداية من يوم السبت الذي يوافق يوم 1443/12/24هـ الذي يعادل يوم 2022/07/23م مع انتهاء التقديم في يوم الخميس 1443/12/29هـ الذي يوافق يوم 2022/07/28م.