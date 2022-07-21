التسجيل في الأمن العام 1443 رابط التقديم وشروطه للنساء ابشر jobs.sa

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عمر شويل - جدة نوفر رابط التسجيل في الأمن العام 1443 للنساء وشروط التقديم بعد الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل رسمياً عبر منصة ابشر توظيف للتعيين على رتبة جندي للحاصلات على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها للتعيين على رتبة جندي بالإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد ترقب كبير من جانب الراغبات في الالتحاق بالقطاع العسكري المعلن عن وجود وظائف شاغرة لديه، ومن خلال المقال يمكن التعرف على إجابة سؤال متى يفتح التقديم في الأمن العام لمن يرغبن في تقديم الأمن العام 1443 عبر منصة ابشر توظيف،إلى جانب توفير شروط التسجيل في الأمن العام للنساء، ويمكن الحصول على رقم الأمن العام الآن للتواصل مع القطاع.

التسجيل في الأمن العام 1443

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام للعنصر النسائي من الحاصلات على مؤهل الثانوية العامة كحد أدنى للتعيين على رتبة جندي بالقطاع العسكري، وقد أوضحت موعد فتح باب التقديم على الأمن ونهايته كما هو موضح بالتالي:

يبدأ التقديم اعتباراً من السبت بتاريخ 24 ذي الحجة 1443هـ.

يستمر التسجيل حتى يوم الخميس بتاريخ 29 ذي الحجة 1443هـ.

رابط التقديم الرسمي عبر منصة ابشر توظيف (jobs.sa).

ففور حلول موعد فتح التقديم على الأمن العام نساء 1443، فسوف يتم تفعيل رابط التقديم عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري بنهاية الإعلان الوظيفي أو الدخول مباشرةً من خلال النقر على “الوظائف المتاحة” بالقائمة العلوية، علماً بأنه لن تحتاج المتقدمة إلى إنشاء مستخدم جديد في المنصة، إنما يتاح التقديم مباشرةً باتباع خطوات التسجيل العامة بتعبئة البيانات المطلوبة فقط.

شروط الأمن العام تقديم النساء 1443

تم الإعلان عن شروط التقديم على وظائف الأمن العام للتعيين على رتبة جندي بالقطاع العسكري من جانب إدارة القبول والتسجيل العامة، حيث تمثلت الشروط الواجب توافرها في المتقدمة في التالي:

تم تخصيص هذه الوظائف للمواطنات السعوديات فقط، ويستثنى من ذلك من كانت نشأتها مع والدها خلال خدمته للمملكة في خارجها.

أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسمعة والسلوك.

ألا يكون قد تم الحكم عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى، ويتم تفضيل المتقدمة التي لديها مؤهلاً أعلى.

وجود هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية عند التقديم.

ألا يكون قد سبق لها التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

أن يتناسب طول المتقدمة مع وزنها وفق اللائحة الطبية.

ألا تكون قد أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

لا تكون موظفة بأي قطاع أو جهة حكومية.

ألا تكون المتقدم متزوجةً من غير مواطن سعودي.

أن تجتاز المتقدمة جميع الإجراءات واختبارات القبول.

وفي حال حصول المتقدمة على المؤهل التعليمي الخاص بها من خارج المملكة العربية السعودية، فيجب عليها معادلة الشهادة من وزارة التعليم والتصديق عليها، وفور حلول موعد فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام للنساء، فيجب تعبئة البيانات بمنتهى الدقة حتى لا يتم الاستبعاد، ويتم التسجيل في الأمن العام 1443 من خلال منصة ابشر للتوظيف.

خطوات تسجيل الأمن العام 1442

تم فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، ويتم التسجيل في وظائف الأمن العام عن طريق الدخول إلى منصة ابشر توظيف من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق > النقر على الوظائف المتاحة > النقر على إعلان وظائف الأمن العام للتعيين على رتبة جندي للحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

قم بقراء شروط التقديم بعناية، ثم ضع علامة صح أمام قرأت كافة الشروط، ثم النقر على “تقديم الطلب” > تعبئة البيانات المطلوبة (رقم الهوية > تاريخ الميلاد > اختيار الجنس > اختيار الحالة الاجتماعية > رقم هوية الأب > رقم الوظيفة) ثم الضغط على “موافق” > تعبئة بيانات نموذج طلب التوظيف، ويجب تعبئتها بمنتهى الدقة، ثم النقر على “التالي وحفظ” > تعبئة بيانات المؤهل العلمي، ويجب إضافة شهادة المؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم، ثم النقر على حفظ بيانات المؤهل العلمي ثم النقر على “عرض وحفظ”.

ويجب العلم أنه في حال انطباق شروط الأمن العام على المتقدم، ومن ثم تم الحصول على رقم الطلب، فلن تتمكن من التعديل على نموذج طلب التوظيف، لذلك يجب عليك إدخال المعلومات والبيانات بشكل دقيق، وفي النهاية يمكنك طباعة الصفحة، وسوف يصل إليك رسالة نصية على الجوال المسجل تحتوي على رقم الطلب.

متى يفتح تقديم الأمن العام

انتشر الخبر الخاص بفتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام السعودي من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية، وذلك للتعيين على رتبة جندي اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 29 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 13 مارس 2021م، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس بتاريخ 5 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 18 مارس 2021م.

ولكن السؤال الآن هو هل تم فتح باب القبول والتسجيل في مديرية الأمن العام؟ وهل تم تحديد موعداً لفتح باب القبول في الوظائف المزعم الإعلان عنها؟ ويمكنكم التعرف على الإجابة من خلال التالي:

يتم الإعلان عن وظائف مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية عن طريق رفع الإعلان الوظيفي عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الدخلية السعودية باعتباره قطاعاً مستفيداً من خدمة عرض الإعلانات الوظيفية العسكرية عبر ابشر، لذلك نود أن نحيطكم علماً بأنه لم يتم عرض أي إعلان وظيفي يتعلق بالأمن العام حتى الآن .

. متى يفتح تقديم الأمن العام 1443؟ لم يتم الإعلان بشكل رسمي أيضاً عن تحديد موعداً لبدء التسجيل واستقبال الطلبات الخاصة بالتقديم في الأمن العام حتى الآن، وفي حال نشر أي معلومة من المصدر الرسمي المختص تتعلق بفتح باب القبول والتسجيل في قطاع الأمن العام السعودي، فسوف يتم توفيره عبر ثقفني بمشيئة الله تعالى.

الأمن العام ابشر للتوظيف 1443

تتيح منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني إمكانية تعديل بيانات المؤهل التعليمي الحاصل عليه المتقدم من خلال الدخول إلى منصة ابشر توظيف ثم الدخول إلى صفحة المؤهل العلمي > اختيار “تعديل”، ومن ثم القيام بتعبئة كافة الحقول المطلوبة > ثم النقر تعديل المؤهل العملي لحفظ بيانات المتقدم الجديدة.