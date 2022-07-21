أماكن متاحه.. شروط وتخصصات وظائف جامعة حفر الباطن 1444

أعلنت جامعة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القليلة الماضية عن وجود أماكن متاحة في العديد من التخصصات، وأوضحت الجامعة بأنه يلزم استيفاء مجموعة من الشروط الهامة في المتقدم للحصول على الوظيفة، وعن المستندات والوثائق التي يلزم إرفاقها في طلب التقديم للوظيفة، موضحة طريقة التقديم للوظائف المتاحة والتي تتم بصورة إلكترونية حفاظًا على الوقت والمجهود، كما أوضحت إدارة جامعة الباطن.

تخصصات وظائف جامعة حفر الباطن 1444

تهدف جامعة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية إلى تحسين قدرات الطلاب، وتقديم جيل من الخريجين قادر على المشاركة في سوق العمل السعودية بكفاءة عالية وتحقيق التنمية والتطور في المجتمع السعودي، وتطبق الجامعة الآليات الأكاديمية الحديثة حرصًا على مواكبة التطورات التكنولوجية التي يمر بها العالم، وقد أعلنت الجامعة خلال الفترة الماضية عن وجود عدد من الوظائف المتاحة، في مجالات مختلفة سواء في تخصص الجامعة أو المجال الفرعي بها مثل الخفجي أو حفر الباطن أو النعيرية أو قرية العليا، ويتعين الفرد المتقدم برتبة المحاضر أو أستاذ أو مشارك أو أستاذ مساعد، ومن أبرز وظائف جامعة حفر الباطن 1444 الآتي:

تخصص في اللغة العربية سواء النحو أو الصرف.

الدراسات الإسلامية قسم حديث.

قسم الرياضة.

تخصص الإحصاء.

تخصص الكيمياء.

مجال الأنشطة البدنية والرياضية.

قسم الاقتصاد.

مجال الفيزياء.

تخصص الأحياء الطبية.

مجال الكيمياء الحيوية.

مجال علم التشريح.

قسم التمريض.

المجال الخاص بإدارة المعلومات الصحية.

القسم الخاص بالخدمات الصحية وإدارتها.

القسم الخاص بالتغذية الإكلينيكية.

المجال الخاص بالهندسة الميكانيكية.

قسم الهندسة الكهربائية.

مجال التصميم الداخلي.

تخصص علوم البيان.

تخصص علم الحاسب.

مجال الأمن السيبراني.

مجال التقييم الائتلافي.

مجال الإشعاع الصناعي.

مجال الهندسة الطبية.

مجال إدارة الأعمال.

تخصص الإدارة المالية.

تخصص نظم المعلومات الخاصة بالإدارة.

مجال المحاسبة.

التخصص بالقانون.

تخصص اللغة الإنجليزية.

مجال الخدمات الاجتماعية.

تخصص علم الاجتماع، والاتصال والإعلام.

شروط القبول في وظائف جامعة حفر الباطن 1444 وخطوات التقدم

كشفت إدارة جامعة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية عن وجود مجموعة من الشروط، يلزم استيفاءها في الفرد المتقدم بطلب الالتحاق بالوظائف المتاحة ليتم قبول طلبه، والتي جاءت كالآتي: