نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية 1443 لطلاب الثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم شروط القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني والتي تتمثل في لجنة القبول والتسجيل عن فتح باب التقديم في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة والتي ينطلق فيها التسجيل بداية من الإثنين الموافق 18/7/2022 وحتى السبت 23-7-2022 ميلاديا.

رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية

يمكن التقديم في كلية الملك خالد العسكرية في العام الدراسي من خلال بوابة القبول المبدئي التابع لوزارة الحرس الوطني.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية

حددت كلية الملك خالد العسكرية مجموعة من الشروط من أجل القبول في كلية الملك خالد العسكرية:

يجب أن يكون المتقدم للوظائف سعودي وتربى في المملكة العربية السعودية، ويتم إستثناء من نشأ خارج المملكة بسبب عمل الوالدين أو من خلال الدراسة خارج المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون حسن السير وأن لا يكون قد تم الحكم عليه في أي من القضايا.

عدم الزواج من أجنبية

يجب أن يتراوح السن مابين 17 و22 سنة يوم التسجيل.

يجب أن يتناسب الطول والوزن حسب المقاييس المتداولة، ويجب أن يكون طول المتقدم في الوظائف 165 فيما أكثر.

أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة 1443 وأن يكون بإنتظام نهاري.

أن يكون المعدل التراكمي للمتقدم 80%.

يجب أن تكون نتيجة اختبار القدرات والاختبار التحصيلي أكثر من 60 درجة.

يجب أن يتم اجتياز اخبار STEP والخاص بكفاية اللغة الإنجليزية للمركز الوطني قياس.

يذكر أن كلية الملك خالد العسكرية قد حددت أهمية إجتياز المتقدم إجراءات القبول والخاصة بالمقابلة الشخصية والاختبار التحريري واختبار اللياقة البدنية واختبار كفايات الحرس الوطني واجتياز الفحص الطبي.

هذا وتعد كلية الملك خالد العسكرية واحدة من الكليات العريقة في المملكة العربية السعودية، وهي التي وضعت العديد من الشروط الخاصة بالكلية من أجل التقدم لها من خلال وجود متقدمين في المملكة العربية السعودية خاصة وأن الوظائف من الوظائف الجيدة في المملكة العربية السعودية وذات قيمة عالية بالنسبة لكل الموظفين في الحرس الوطني والخاصة بوزارة الدفاع السعودية.