وظائف للجنسين بمستشفى الملك فيصل التخصصي.. تعرف على الشروط وكيفية التقديم

تعلن مستشفى فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من خلال الموقع الرسمي عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بأقسام المستشفى المختلفة، من الجنسين، وذلك لحملة البكالوريوس فاعلي، ونستعرض الآن عبر موقع ثقفني تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة كالتالي:-

وظائف مستشفى فيصل التخصصي

طبيب أخصائي : الشروط

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس طب بتقدير جيد. يشترط إكمال الفترة التدريبية المطلوبة من تدريب الدراسات العليا، في التخصص أو التخصص الفرعي. أن يكون حاصل على شهادة البورد السعودي الأمريكي أو البورد الكندي البريطاني، أو ما يعادلها. يشترط خبرة لا تقل عن 4 سنوات للصف 11، كما يشترط خبرة لا تقل عن 7 سنوات للصف 12.

مساعد مستشفى I : الشروط

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الزمالة أو دبلوم في مجال إدارة الأعمال أو مجال السكرتارية. كما يشترط خبرة لا تقل عن سنتين من خبرة السكرتارية مع درجة البكالوريوس، أو خبرة لا تقل عن 4 سنوات مع الدبلوم.

استشاري أمراض الجهاز الهضمي : الشروط

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس طب من أي كلية معتمدة، بالإضافة إلى إكمال فترة التدريب المطلوبة في التخصص أو التخصص الفرعي، وبالإضافة إلى شهادة البورد العربي أو الأمريكي، والعضوية أو الزمالة أو ما يعادلها. يشترط خبرة لا تقل عن سبع سنوات مع التدريب في التخصص أو التخصص الفرعي، بالإضافة إلى الخبرة التدريبية بعد التخرج.

سائق أول: الشروط

يشترط أن لا يقل المؤهل الدراسي عن الابتدائي أو المتوسط. يشترط خبرة لا تقل عن سنة في القيادة مع التعليم المتوسط، ولا تقل عن ثلاث سنوات مع التعليم الابتدائي. ويشترط أيضا رخصة قيادة ثقيلة سعودية. التقديم متاح للسعوديين فقط.

مدبرة منزل: الشروط

أن لا يقل المؤهل التعليمي عن المدرسة المتوسطة. لا يشترط خبرة.

كيفية التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

يمكن التقديم على الوظائف المعلنة من خلال الموقع الرسمي للمستشفى عبر الرابط التالي ” وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي” وبعد الضغط على الرابط يرجى الضغط على وظائف آخر سبع أيام لتظهر لك أحدث الوظائف الشاغرة.