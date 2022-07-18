نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1443 للجامعيين بدورة تأهيل الضباط رقم 52 jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط الاستعلام عن نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1443 بعد أن تم الإعلان عن إطلاق نتائج القبول المبدئي للجامعيين بالكلية الأمنية عبر منصة ابشر توظيف العسكري من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية السعودية، حيث أعلنت الإدارة عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية عن إتاحة الإطلاع على أسماء المقبولين مبدئياً من المتقدمين الحاصلين على الشهادة الجامعية للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52، وقد أوضحت الإدارة العامة للقبول تعليمات المراجعة والمستندات المطلوب إحضارها عند إجراء المقابلة الشخصية للمراجعة بمقر الكلية.

نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1443

تم الإعلان اليوم الاثنين بتاريخ التاسع عشر من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن إطلاق نتائج القبول المبدئي بعد انتهت اللجنة من عملية الفرز الأولي للمتقدمين على دورة تأهيل الضباط الجامعيين للعام الدراسي الجديد 1444هـ.

وقد أرسلت الإدارة رسائل نصية على الجوالات المسجلة بالنظام تتضمن نتيجة القبول الأولي، كما يتاح من خلال منصة ابشر للتوظيف إمكانية الإطلاع على النتيجة لمعرفة هل تم القبول في دورة تأهيل الجامعيين بالكلية الأمنية أم لا.

فمن يرغب في الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية، أو التعرف على تعليمات الحضور والمستندات المطلوبة، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق بالتالي:

رابط استعلام نتائج القبول المبدئي (http://jobs.sa).

تعليمات المراجعة بالكلية الأمنية للجامعيين

أوجبت كلية الملك فهد الأمنية على كافة المقبولين مبدئياً من الجامعيين الحضور عند المراجعة بالزي الرياضي المتكون من قميص رياضي أبيض سادة، وبنطلون رياضي أسود أو كحلي، وحذاء رياضي.

كما يجب إحضار الهوية الوطنية واستخدامها بكافة المواقع خلال الإجراءات، وقد حددت موقع كلية الملك فهد الأمنية بالرياض طريق الخريص استاد الملك فهد الدولي “البوابة الشرقية رقم 5.

إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (52) لحملة البكالوريوس بكلية الملك فهد الأمنية، على الرابط: https://t.co/nkIBBsN7om. pic.twitter.com/NVH3NaLsaZ — كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (52) لحملة البكالوريوس بكلية الملك فهد الأمنية، على الرابط: https://t.co/nkIBBsN7om. pic.twitter.com/NVH3NaLsaZ — كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) July 18, 2022

المستندات المطلوب إحضارها للمطابقة

يجب على كافة المقبولين مبدئياً الحضور للمقابلة الشخصية بكلية الملك فهد الأمنية في الوقت المحدد للمقبول عبر ابشر توظيف مع إحضار المستندات والوثائق التالية: