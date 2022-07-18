نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1443 هـ ومواعيد التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن القوات الخاصة للأمن البيئي عن فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن البيئي، بحيث يتم التقديم على رواتب الأمن البيئي المتاحة للرجال وهي ( رقيب، وكيل رقيب، عريف )، وذلك من خلال منصة التوظيف الوطنية ( أبشر توظيف)، والجدير بالذكر أنها أحد القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، والتي تعمل على مراقبة وضبط المخالفات البيئية ومتابعة الجانب المتعلق بالتنوع الإحيائي في البيئة، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم طريقة التقديم على وظائف الأمن البيئي، ومواعيد التقديم وما هي المؤهلات المطلوبة.

طريقة التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1443

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي للرجال على رتب متنوعة تتوفر بها وظائف عسكرية والتي يمكنكم التقديم عليها من خلال اتباع خطواط وطريقة التقديم كالتالي؛

قم بالتوجه إلى رابط منصة أبشر توظيف.

ومن ثمة قم بالضغط على زر الوظائف المتاحة.

لتظهر لك صفحة الوظائف والرتب المتاح التسجيل بها.

قم باختيار الوظيفة التي تناسب مؤهلك والضغط عليها.

ليتم عرض جميع المعلومات الخاصة بالوظيفة وشروط التقديم عليها.

بعد قراءة الشروط جيداً قم بالنقر على زر الموافقة على كافة شروط التقديم، ثم الضغط على زر تقديم الطلب.

وهنا يتم نقلك إلى صفحة إدخال البيانات الشخصية قم بملء كافة الخانات مع التأكد من صحتها ثم الضغط على حفظ ومتابعة.

ومن ثمة قم باستكمال البيانات المطلوبة من بيانات التواصل الاجتماعي، وبيانات المؤهل العلمي، ثم الضغط على حفظ بيانات المؤهل، ومن ثمة الضغط على حفظ وعرض.

ليتم عرض الطلب أمامك قم بالضغط على تقديمه للمراجعة، ثم الضغط على نعم.

وبذلك تكون أتممت عملية التسجيل في وظائف الامن البيئي بنجاح.

مواعيد التقديم على وظائف الأمن المتاحة

لقد أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي في المملكة العربية السعودية من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة وذلك وفق المواعيد المحددة التالية

بداية من يوم السبت الموافق 17/12/1443 هـ، الموافق 16 يوليو 2022م.

17/12/1443 هـ، الموافق 16 يوليو 2022م. وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 22/12/1443 هـ، الموافق 21 يوليو 2022 م.

فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي، من خلال منصة (أبشر – توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط https://t.co/YBlk6jznsg . pic.twitter.com/MpHYXqPKXQ — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي، من خلال منصة (أبشر - توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط https://t.co/YBlk6jznsg . pic.twitter.com/MpHYXqPKXQ — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) July 14, 2022

أي أن فترة التقديم المركزي هي ستة أيام عمل كاملة، مع العلم ان المؤهلات المطلوبة هي الدبلوم والبكالوريوس.