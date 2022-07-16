وظائف الأمن البيئي 2022 منصة أبشر توظيف jobs.sa

وظائف الأمن البيئي، بدأ التقديم الآن إلكترونيا في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي، بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن بداية تلقي الطلبات الخاصة بالتقديم في الوظائف العسكرية بالقوات الخاصة للأمن البيئي التي يتم التقديم بها لفئة (الرجال) فقط، وقد تم التوضيح بأن التقديم يتم علي رتب محددة وهي (رقيب، وكيل رقيب، عريف) من أجل التعيين بها بعدد مختلف من مناطق المملكة، ويتم التقديم وفق عدد من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم الشروط وطريقة التقديم في وظائف الأمن البيئي.

وظائف الأمن البيئي

يتم التقديم في وظائف الأمن البيئي بناءً علي بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، وجاءت شروط التقديم كالتالي:

المتقدم لأي وظيفة يجب أن يكون من حاملي الجنسية السُّعُودية أو من نشأ من الوالد بفترة عمله خارج المملكة.

أن يتميز كل متقدم بسيرة وسمعة جيدة وعدم إدانته بأي جريمة تخل بالشرف والأمانة.

عدم التعيين بأي وظيفة تخضع لنظام عسكري أو أن يكون موظف بأي جهة حكومية.

النجاح في جميع الإجراءات والمقابلات الشخصية التي تجري لكل متقدم.

تناسب طول ووزن المتقدم وفق لائحة التقديم الطبية الخاصة بالأمن البيئي.

عدم زواج المتقدم من غير سُعُودية.

تخصصات وظيفية مطلوبة بالأمن البيئي

تم تحديد عدد هائل من التخصصات الوظيفية المطلوبة وفق كل رتبة علي حدة، ومن أبرز هذه التخصصات ما يلي:

فيما يخص رتبة رقيب مطلوب ما يلي: (اتصالات سلكية ولا سلكية، الشبكات والاتصالات، هندسة الشبكات، هندسة مدنية، هندسة التشييد، هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية، نظم المعلومات الحوسبية، تحليل أنظمة الحاسب الآلي، إحصاء، تغذية) وعدد آخر من التخصصات المتاح التقديم بها.

فيما يخص رتبة وكيل رقيب مطلوب ما يلي: (لغة انجليزية، محاسبة، التربية البدينة، العلاقات العامة، الجرافكس والوسائط، اقتصاد، إدارة موارد بشرية) وعدد آخر من التخصصات التي يمكن التقديم بها.

فيما يخص رتبة عريف مطلوب التخصصات التالية: (إطفاء وإنقاذ، وثائق ومحفوظات، إدارة مكتبية، مساح، إطفاء وإنقاذ، نظم الطائرات بدون طيار) وتخصصات أخري.

رابط التقديم الرسمي للوظائف

التقديم يكون بشكل إلكتروني للوظائف الخالية المطلوبة عبر الدخول علي الرابط التالي: أبشر توظيف، علي أن يتم التأكد من تسجيل جميع البيانات بشكل صحيح ويتحمل كل متقدم مسئولية تسجيل بياناته الشخصية.