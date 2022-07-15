وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمستشفى ومركز الأبحاث، من خلال الموقع الرسمي للمستشفي، وعلى كل من يرغب في التقدم لوظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي متابعة هذا المقال والتعرف على الوظائف المتاحة والشروط المطلوبة للتقدم لشغل الوظيفة، وطريقة التقديم للوظائف.

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف شاغره للرجال أو النساء من حملة شهادة البكالوريوس فيما أعلى، إليكم مسميات الوظائف المتاحة والشروط الخاصة بكلا منهم، فيما يلي:

الوظيفة الأولى وأهم الشروط المطلوبة

المسمى الوظيفي: مدير نادي الموظفين الاجتماعي.

المؤهلات المطلوبة: من حملة درجة الماجستير الماجستير أو البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المستشفيات أو ما هو ذو صلة بمجال الإدارة.

سنوات الخبرة: خبرة لا تقل عن ثلاثة أعوام في المجال ذات الصلة بالمطلوب مع الماجستير، أو خمس سنوات من الخبرة مع درجة البكالوريوس، بالإضافة إلى عامان من الخبرة في المناصب الإشرافية الكبيرة.

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

الالتزام بكافة سياسات وإجراءات المنظمة.

أن يشارك في التعليم والتدريب والتطور الذاتى والتطور للآخرين حسب ما يقتضيه الحال.

تأدية الواجبات التى يكلف بها، والمهام الأخرى ذات الصلة.

الوظيفة الثانية والشروط المطلوبة

المسمى الوظيفي: تقني أول، التصوير الشعاعي.

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس أو خريج من برنامج تكنولوجيا الأشعة المعتمد، أو قام بإكمال التدريب المختص بنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي في مجال العلوم وتكنولوجيا الأشعة.

الخبرة: أن تكون لديه خبرة لا تقل عن أربعة أعوام تقنى اول، التصوير الشعاعي العام في مستشفى الملك فيصل التخصصي، أو الصف 09 خبرة ذات الصلة بالمطلوب.

أن يكون حاصل على متوسط التقييم السنوي 3.5 خلال أربع سنوات.

طريقة التقديم

طريقة التقديم لشغل تلك الوظائف الخاصة بمستشفى الملك فيصل التخصصي من خلال الدخول على الرابط الخاص بكل وظيفة، والتطلع على كافة الشروط ومن ثم النقر على أيقونة التقدم للوظيفة، واتباع التعليمات.

مع العلم أن التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي متاح حتى انتهاء الفترة المحددة لكل وظيفة.