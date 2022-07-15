نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هنا رابط تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1444/1443 أعرف شروط القبول عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة القوات الخاصة للأمن البيئي 1444 تُعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة وقد أعلنت عن شروط وخطوات التقديم إلكترونيًا من خلال منصة التوظيف السعودية أبشر حيث أكدت مصادرنا عن إتاحة التقديم إلكترونيًا عن طريق رابط خاص.

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط من أجل القبول في الوظائف المتاحة وسوف نتعرف عبر السطور التالية على بعض المعلومات عن الأمن البيئي وشروط التقديم وكذلك خطوات التقديم بالتفصيل في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1444.

أماكن الوظائف الشاغرة في الأمن البيئي 1444

أماكن الوظائف الشاغرة في الأمن البيئي 1444 التي تم الإعلان عنها من قبل شرطة البيئة السعودية حيث حددت الأماكن المتاحة للوظائف الجديدة التي تنتشر في عدة مناطق داخل المملكة كالتالي:

المجتمعات الحضرية.

الحدائق البرية.

المدن.

الغابات.

الضلوع.

الحدائق.

المحميات.

شروط التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1444

شروط التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1444 وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الداخلية السعودية كالتالي:

المُتقدم للوظيفة يجب أن يكون سعودي الجنسية والنشأة أي نشأ وعاش داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ألا يكون متزوج من أجنبية أو زوجة تحمل جنسية أخرى بالإضافة للجنسية السعودية.

عمر المتقدم للوظيفة لا يجب أن يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 40 عام.

يجب أن يكون المتقدم يتمتع بسمعة طيبة ولم يسبق له أن تم اتهامه في أي تهمة تمس الشرف أو الأمانة.

أن يكون المتقدم مطابق للوزن والطول المطلوب والمنصوص عليه ضمن الوظائف العسكرية.

أن تكون السيرة الذاتية للمتقدم جيدة.

متاح أن يكون المتقدم يعمل في واحدة من الوظائف الحكومية.

في حالة عمله سابقًا في الخدمة العسكرية يجب ألا يكون قد تعرض للفصل من قبل.

يجب أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب اجتياز كافة الاختبارات الشخصية من اللجنة المسؤولة.

خطوات التقديم في الوظائف الشاغرة بالقوات الخاصة للأمن البيئي

خطوات التقديم في الوظائف الشاغرة بالقوات الخاصة للأمن البيئي 1444الواجب اتباعها من أجل الالتحاق بالوظائف الشاغرة: