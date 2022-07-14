وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي.. التقديم والشروط 1443

القوات الخاصة للأمن البيئي، فقد تم الإعلان من جانب القوات الخاصة للأمن البيئي مُمثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بداية فتح باب التقديم والقبول لجميع الوظائف العسكرية التابعة للقوات الخاصة للأمن البيئي، ويتم التقديم في هذه الوظائف لفئة (الرجال) علي أن يكون التقديم علي الرتب المطلوبة التالية (رقيب، وكيل رقيب، عريف) حيث تطلب القوات الخاصة هذه الوظائف للتعيين عليها في جميع المناطق داخل المملكة العربية السعودية، ويتم التقديم علي عدد هائل من التخصصات المطلوبة التي يمكن التقديم بها حال توافر شروط التقديم علي كل متقدم، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي.

القوات الخاصة للأمن البيئي

حددت القوات الخاصة للأمن البيئي التفاصيل الوظيفية المطلوبة من جانبها وفق كل رتبة علي حدة، وقد جاءت التفاصيل كالتالي:

رتبة رقيب : يجب المتقدم لهذه الرتبة يكون من الحاصلين على بكالوريوس لمدة أربعة سنوات، بأي من التخصصات التالية (إحصاء ومتابعة، نظم معلومات، الأمن السيبراني، هندسة الشبكات، دعم أنظمة الشبكات، هندسة معمارية، هندسة التشييد، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، نظم المعلومات الجغرافية) وعدد آخر من التخصصات التي يمكن التقديم بها.

: يجب المتقدم لهذه الرتبة يكون من الحاصلين على بكالوريوس لمدة أربعة سنوات، بأي من التخصصات التالية (إحصاء ومتابعة، نظم معلومات، الأمن السيبراني، هندسة الشبكات، دعم أنظمة الشبكات، هندسة معمارية، هندسة التشييد، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، نظم المعلومات الجغرافية) وعدد آخر من التخصصات التي يمكن التقديم بها. رتبة وكيل رقيب : يشترط أن يكون الشخص حاصلًا على بكالوريوس لمدة أربعة سنوات بأي من التخصصات التالية (قانون، صحافة وإعلام، لغة انجليزية، لغة عربية، محاسبة، إدارة مالية، علاقات عامة، صحافة وإعلام، إدارة موارد بشرية) وعدد آخر من التخصصات المطلوبة.

: يشترط أن يكون الشخص حاصلًا على بكالوريوس لمدة أربعة سنوات بأي من التخصصات التالية (قانون، صحافة وإعلام، لغة انجليزية، لغة عربية، محاسبة، إدارة مالية، علاقات عامة، صحافة وإعلام، إدارة موارد بشرية) وعدد آخر من التخصصات المطلوبة. رتبة عريف: علي أن يكون كل متقدم من الحاصلين علي دبلوم بأي من الكليات المتوسطة أو الكليات التقنية أو ما يعادل ذلك، علي أن لا تقل الدراسة عن عامان، بأي من هذه التخصصات (إطفاء وإنقاذ، مساح، تصوير فوتوغرافي، حماية البيئة، صيانة الطائرات دون طيار) وعدد مختلف من التخصصات الأخري.

طريقة التقديم في وظائف الأمن البيئي

يتم التقديم في وظائف الأمن البيئي بشكل إلكتروني عن طريق الدخول إلى المنصة التالية: أبشر توظيف، بعد أن حددت القوات الخاصة للأمن البيئي بعض الشروط الواجب توافرها للتقديم في وظائفها الخالية التي من بينها، أن يكون كل متقدم من حاملي الجنسية السعودية، وأن يتمتع كل متقدم بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وأن يتم اجتياز جميع الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول، وأن يتناسب الطول مع الوزن الخاص بكل متقدم حسب اللائحة الطبية.