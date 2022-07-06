وظائف جامعة أم القري.. وظائف أكاديمية بنظام التعاقد

وظائف جامعة أم القرى، فقد أعلنت جامعة أم القرى عن احتياجها لشغل عدد من الفرص الوظيفية الشاغرة لديها تصل إلى (854) وظيفة خالية، وقد وفرت الجامعة وظائف أكاديمية متنوعة منها ما يلي (معيد، محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) ويتم الانضمام للعمل بالجامعة بالإحلال وفق نظام التعاقد عبر دوام كامل بواسطة المسابقة الوظيفية من خلال مقر الجامعة الأساسي والفروع التي تتبعه، ويتم التقديم علي مجموعة الوظائف الأكاديمية بجامعة أم القري وفق بعض الشروط الواجب في توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف جامعة أم القرى.

وظائف جامعة أم القرى

يتم التقديم في وظائف جامعة أم القرى بناءً علي بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

التقديم يتم للمتقدمين من حاملي الجنسية السُّعُودية، علي أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.

يشترط أن يتم اجتياز الاختبارات وكافة المقابلات الوظيفية من جانب اللجان والمجالس الخاصة بالجامعة.

يتطلب من المتقدم الحصول على الدرجات العلمية عن طريق الدراسة وفق الانتظام الكامل، وأن تكون الإقامة في البلد الخاصة بالدراسة، وألا يكون ذلك بنظام الانتساب أو بنظام المراسلة أو عن طريق التعليم عن بُعد.

تطابق شروط التقديم الذي يخص الإعلان التفصيلي وفق كل وظيفة علي المتقدم.

يشترط أن يتم التقديم على وظيفة واحدة، وإذا تم التقديم على أكثر من وظيفة فيتم إلغاء كافة الطلبات، كما يتم الاستبعاد إذا تم تقديم الطلب وهو غير مكتمل أو غير مستوفٍ لشروط التقديم المعلن عنها.

هناك أولوية في الاختيار لمن لا يعمل بوظيفة حكومية.

التقديم في جميع الوظائف يكون بنظام التعاقد، ولا يعني الترشيح بالوظائف علي أنه توظيف نهائي.

التقديم بوظائف جامعة أم القري

التقديم في الوظائف الخالية التي تخص الجامعة تتم عبر الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: توظيف جامعة أم القري، علي أن يتم التقديم بالدخول علي قسم التوظيف بالحساب الشخصي المسجل في المنصة، وفي حالة عدم تسجيل حساب يجب النقر إلي تسجيل مستخدم جديد، وتسجيل جميع البيانات الوظيفية والمعلومات الخاصة بالمؤهل الحاصل عليها كل متقدم، وتسجيل كافة المعلومات بشكل صحيح، وقبل التقديم يجب أن يتم التعرف علي شروط كل تخصص وظيفي تم الإعلان عنه من جانب الجامعة.