من خلال موقع ثقفني نقدم لكم رابط التقديم في وظائف مكتبة جرير بالسعودية للرجال والنساء براتب مجزي 1443، أعلنت مكتبة شركة الجرير بالمملكة العربية السعودية عن عدد من فرص العمل للرجال والنساء في فرعها بالمملكة العربية السعودية، وأعلنت عن فتح باب التقديم لحامليها على وظائف في الرياض والدمام والخبر والجبيل، تقدم فروع باير الشهادات الثانوية والدبلومات ودرجات البكالوريوس.

رابط التقديم في وظائف مكتبة جرير بالسعودية للرجال والنساء براتب مجزي 1443

الجدير بالذكر أن شركة مكتبة الجرير كانت مكتبة صغيرة تأسست في الرياض عام 1974 م كمكتبة صغيرة، كما افتتحت مكتبة الجرير فرعًا ثانيًا في الرياض، شركة الجرير شركة مساهمة سعودية متخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية واللوازم المكتبية والكتب، ويتجاوز رأس مال شركة مكتبة الجرير 1.2 مليار ريال سعودي.

أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على وظائف مكتبة الجرير للرجال والنساء

يجب أن يحمل الراغبون في الحصول على الوظيفة الجنسية السعودية للرجل أو المرأة.

كما يجب على الراغبين في العمل في مكتبة الجير أن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو درجة البكالوريوس.

يجب أن يتمتع الشخص الراغب في الحصول على الوظيفة بمهارات اتصال جيدة وقدرة على التعامل مع العملاء.

لا تتطلب الوظائف في مكتبة شركة الجرير أن يكون لدى المتقدمين خبرة.

مزايا الحصول على وظائف مكتبة شركة الجرير السعودية

يبدأ الراتب الأساسي الشهري للباحثين عن عمل من 5،600 ريال شهريًا حسب نوع الوظيفة.

تمتلك شركة مكتبة الجير نظام عمولة شهرية على أساس حجم العمل.

متاح للعمل في مكتبة الجير مع يومين إجازة في الأسبوع بأجر كامل.

توفر مكتبة الجير التدريب للموظفين الحاليين.

بالإضافة إلى ذلك، توفر شركة مكتبة الجير التأمين الطبي لموظفيها.

خطوات وطريقة التقديم في وظائف شركة مكتبة الجرير

يمكن للنساء والرجال الراغبين في الحصول على عمل في شركة جرير تعبئة استمارة التوظيف على الرابط الرسمي لشركة جرير للاستقدام.

سنرد في غضون أيام قليلة ونتوجه إلى المكتبة لإجراء مقابلة شخصية قبل التوظيف.

الوظائف المتاحة للرجال والنساء داخل مكتبة الجرير في السعودية