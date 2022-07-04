نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي لحملة كافة المؤهلات 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي لحملة كافة المؤهلات 1443 ومركز الأبحاث مؤشرات بحث جوجل في الساعات القليلة الماضية بعد أن ذكر على موقعه على الإنترنت توافر وظائف إدارية وصحية وهندسية وفنية وأمنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

بحث السعوديون عن الوظائف المتاحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وكذلك المتطلبات والأوراق والوثائق اللازمة للتقدم للوظائف.

رابط التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل

وذكر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على موقعه على الإنترنت، أن الوظائف شاغرة في العاصمة السعودية “الرياض”، وفي المدينة المنورة، وفي جدة.

وظائف مستشفي الملك فيصل التخصصي

المهن الإدارية للرجال والنساء من ذوي المؤهلات المتوسطة والثانوية وما فوقها؛ الوظائف الشاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي تأسس المستشفى عام 1343هـ كان مكتبها الرئيسي في الطائف لمدة 90 عامًا إنه مستشفى عام للرعاية الصحية في عام 1427، أصبح الهيكل قديمًا وهُدم لأنه يشكل خطرًا على السلامة ثم أعيد بناء المستشفى بالكامل في شارع الجاردنز كلفتها قرابة 600 مليون ريال، وعادت الروح وأعلن أنه سيتم فتح باب التوظيف لكلا الجنسين بأجور كبيرة، حيث تم العمل فيه، و 500 سرير للمستشفى، و 300 سرير لأبنية التوليد وأمراض النساء.

المؤهلات المطلوبة لوظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

هنا كاتب: هذه الوظيفة تتطلب شهادة الثانوية العامة أو درجة البكالوريوس أو أعلى أو دبلوم ولا تتطلب أي خبرة سابقة في إتقان الكمبيوتر في هذا المجال سيتم فتح باب التقديم لهذه الوظيفة حتى يوم السبت 30 يوليو 2022.

الان كاتب الجناح (وحدة زرع نخاع العظام): تتطلب هذه الوظيفة أيضًا دبلوم المدرسة الثانوية ، أو درجة البكالوريوس أو أعلى ، أو شهادة الدراسات العليا ، ولا تتطلب خبرة عمل في المجال ، وإتقان اللغة الإنجليزية ، وإتقان الكمبيوتر ، والتطبيق لهذا سيستمر العمل حتى الخميس 21 يوليو 2022.

(عيادة العناية بالثدي): يتطلب شهادة الدراسة الثانوية أو درجة البكالوريوس أو الدبلوم ، ولا يشترط وجود خبرة في العمل ومهارات اللغة الإنجليزية ومهارات الكمبيوتر باب التقديم مفتوح حتى يوم الخميس 14 يوليو 2022.

(وحدة العناية المركزة الطبية): تتطلب شهادة الدراسة الثانوية أو درجة البكالوريوس أو الدبلوم ولا تتطلب أي خبرة سابقة في مجال اللغة الإنجليزية وإتقان الكمبيوتر ، وتستمر التقديمات حتى يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022.

وكاتب الجناح (جراحة الأعصاب): يتطلب شهادة الدراسة الثانوية أو درجة البكالوريوس أو الدبلوم ولا يتطلب أي خبرة سابقة في المجال ، وإتقان اللغة الإنجليزية والكمبيوتر ، وتستمر التقديمات حتى يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022.

من كاتب وارد (وحدة جراحة اليوم الواحد): مطلوب دبلوم المدرسة الثانوية أو درجة البكالوريوس أو شهادة التخرج ، ولا توجد خبرة عملية في هذا المجال ، وإتقان اللغة الإنجليزية وإتقان الكمبيوتر ، والتقديم مفتوح حتى يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022.

سعيا منا لتعزيز تجربة المستفيد، نعلن إطلاق حساب خدمات المستفيدين @KFSHRC_CARE التابع لـ #مستشفى_الملك_فيصل_التخصصي للرد على استفسارات المراجعين و خدمتهم. pic.twitter.com/QNw48n6U5w — مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (@KFSHRC) سعيا منا لتعزيز تجربة المستفيد، نعلن إطلاق حساب خدمات المستفيدين @KFSHRC_CARE التابع لـ #مستشفى_الملك_فيصل_التخصصي للرد على استفسارات المراجعين و خدمتهم. pic.twitter.com/QNw48n6U5w — مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (@KFSHRC) July 3, 2022

عبر كاتب الجناح (رعاية زراعة الخلايا الجذعية لدى الأطفال): يتطلب شهادة الثانوية العامة أو درجة البكالوريوس أو الدبلوم ، ولا يتطلب أي خبرة سابقة في هذا المجال ، وإتقان اللغة الإنجليزية وأجهزة الكمبيوتر ، ويكون التقديم مفتوحًا حتى يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022.

مساعد إدارة المواد: يتطلب هذا المنصب شهادة كفاءة متوسطة أو أعلى ، ولا توجد خبرة مطلوبة ، والتطبيقات مفتوحة حتى يوم الاثنين 25 يوليو 2022.

السائق: تتطلب هذه الوظيفة شهادة المستوى المتوسط ​​ورخصة القيادة العامة ، ولا يشترط وجود خبرة باب التقديم مفتوح حتى يوم الجمعة 15 يوليو 2022.