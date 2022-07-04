وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي لحملة الثانوية فأعلي 1443

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي، حيث أعلنت المستشفي عن حاجتها إلى تعيين عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها بعدد من تخصصات العمل المطلوبة التي تحتاج إليها، فقد وضحت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز البحوث في مدينة الرياض، عن توفر عدد فرص وظيفية يصل إلى تسع وظائف إدارية، ويتم التقديم بهذه الوظائف لكلا الجنسين من الرجال والنساء لحملة الكفاءة المتوسطة، كما يمكن التقديم لكل من يحمل شهادة الثانوية العامة فأعلى، ويتم التقديم وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين للوظائف، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

حددت مستشفى الملك فيصل التخصصي الوظائف التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها، ومن بين هذه الوظائف ما يلي:

مطلوب كاتب : علي أن يكون التقديم للأفراد الحاصلة علي الثانوية العامة فأعلى مثل (مؤهل الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع توافر بعض المهارات الأساسية التي تخص استخدام الحاسب الآلي مع العلم بأنه (لا يشترط الخبرة للتقديم).

: علي أن يكون التقديم للأفراد الحاصلة علي الثانوية العامة فأعلى مثل (مؤهل الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع توافر بعض المهارات الأساسية التي تخص استخدام الحاسب الآلي مع العلم بأنه (لا يشترط الخبرة للتقديم). مطلوب كاتب جناح بوحدة زراعة نخاع العظم: يجب الحصول علي مؤهل الثانوية العامة فأعلى سواء كان مؤهل (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع ضرورة إجادة العمل علي الحاسب الآلي وتوافر إجادة لللغة الإنجليزية (ولا يشترط الخبرة للتقديم).

بوحدة زراعة نخاع العظم: يجب الحصول علي مؤهل الثانوية العامة فأعلى سواء كان مؤهل (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع ضرورة إجادة العمل علي الحاسب الآلي وتوافر إجادة لللغة الإنجليزية (ولا يشترط الخبرة للتقديم). مطلوب كاتب جناح بعيادة العناية بالثدي: التقديم يكون متاح لجملة الثانوية العامة وأعلى من المؤهلات التالية (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع شرط معرفة استخدام الحاسب الآلي وإجادة اللغة الإنجليزية (ولا يشترط التقديم بوجود خبرة).

بعيادة العناية بالثدي: التقديم يكون متاح لجملة الثانوية العامة وأعلى من المؤهلات التالية (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع شرط معرفة استخدام الحاسب الآلي وإجادة اللغة الإنجليزية (ولا يشترط التقديم بوجود خبرة). مطلوب كاتب جناح بوحدة العناية المركزة الطبية: لا يشترط توافر خبرة من أجل التقديم، ولكن لابد أن يكون التقديم لحملة الثانوية العامة وأعلى من حاملي (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع شرط إجادة استخدام الحاسب الآلي وإجادة اللغة الإنجليزية.

بوحدة العناية المركزة الطبية: لا يشترط توافر خبرة من أجل التقديم، ولكن لابد أن يكون التقديم لحملة الثانوية العامة وأعلى من حاملي (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع شرط إجادة استخدام الحاسب الآلي وإجادة اللغة الإنجليزية. مطلوب كاتب جناح بجناح الجراحة العصبية: يتم الموافقة علي تقديم الأفراد الحاصلين الثانوية العامة فأعلى مع ضرورة معرفة استخدام الحاسب الآلي وإتقان اللغة الإنجليزية (لا يوجد شرط الخبرة).

بجناح الجراحة العصبية: يتم الموافقة علي تقديم الأفراد الحاصلين الثانوية العامة فأعلى مع ضرورة معرفة استخدام الحاسب الآلي وإتقان اللغة الإنجليزية (لا يوجد شرط الخبرة). كاتب جناح بوحدة جراحة اليوم الواحد: التقديم يصلح لمن يكون حاصلا علي الثانوية العامة وما يزيد، مع شرط إتقان العمل مع الحاسب الآلي وأيضاً اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة للتقديم).

بوحدة جراحة اليوم الواحد: التقديم يصلح لمن يكون حاصلا علي الثانوية العامة وما يزيد، مع شرط إتقان العمل مع الحاسب الآلي وأيضاً اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة للتقديم). مطلوب كاتب جناح للعمل في جناح الرعاية الخاص بزراعة الخلايا الجذعية للأطفال: ويتم التقديم في هذه الوظيفة للثانوية العامة وأعلى مع توافر القدرة علي استخدام الحاسب الآلي وإتقان اللغة الإنجليزية (ولا يشترط الخبرة).

للعمل في جناح الرعاية الخاص بزراعة الخلايا الجذعية للأطفال: ويتم التقديم في هذه الوظيفة للثانوية العامة وأعلى مع توافر القدرة علي استخدام الحاسب الآلي وإتقان اللغة الإنجليزية (ولا يشترط الخبرة). مطلوب معاون إدارة مواد.

إدارة مواد. سائق.

طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل

يتم التقديم في الوظائف الخالية في مستشفى الملك فيصل من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي/ بوابة التوظيف، علي أن يتم التقديم علي التخصص الوظيفي المطلوب وفق المؤهل الحاصل عليه كل فرد، وسوف يحصل الشخص من الوظيفة في حالة القبول علي رواتب مميزة تنافسية، والحصول علي بدل سكن ومواصلات وكذلك تطوير مهني مستمر وإجازات سنوية ومهنية وفق طبيعة العمل.