الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف خالية للرجال والنساء من حملة الثانوية فأعلى

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم الآن للعديد من الوظائف للرجال والنساء. السعوديين والسعوديات وذلك وفقا لبعض الضوابط المحددة من قبل طيران السعودية. وقد أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عن الكثير من التفاصيل الخاصة بالتقديم. لمن يرغب في التقديم . وحددت الكثير من المزايا الخاصة بالوظائف المتاحة الآن والمقتصرة على السعوديين والسعوديات فقط.وذلك للانضمام إلى طاقم الخطوط الجوية السعودية وذلك لحملة الثانوية العامة والبكالريوس وما أعلى بحسب الوظيفة المقدم لها بطيران السعودية.وأوضحت المهام الموكلة أو الشروط الخاصة بكل وظيفة في الخطوط الجوية.وإليكم كافة التفاصيل.

وظائف الخطوط الجوية السعودية 1443

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن وجود وظائف خالية للرجال والنساء. يمكن التقديم عليها من خلال الموقع الرسمي للخطوط الجوية والسعودية. ويجب التقديم للوظائف الخالية وفقا للشروط التالية.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

يبدأ المؤهل الدراسي بالثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالريوس بتقدير لا يقل عن جيد

يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة تحدث وكتابة

ألا يقل عمر المتقدم أثناء التقديم عن 20 عام ولا يزيد عن 30 عام.

أن لا يقل طول المتقدم أو المتقدمة عن 155 سم فأعلى

تناسب الطول مع الوزن بحسب المعايير الخاصة بالخطوط الجوية السعودية

أن يجتاز المتقدم كافة أختبارات القبول والمقابلة الشخصية بنجاح

أجتياز أختبار step من قياس بدرجة لاتقل عن 72

ولن يتم قبول أختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى

وظائف الطيران السعودي 2022

وتعتمد نطاق الوظائف المتاحة الآن من طيران السعودية على بعض المهام منها المسؤولية عن السلامة والخدمة بمستوى عالى في جميع أنحاء المقصورة. التسليم المستمر للمنتجات على متن الطائرة.المساهمة في إيصال تجربة عملاء مميزة. واتخاذ المبادرة لعلاج القضايا الصعبة التي قد تواجهه على متن الطائرة.

التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية 1443

تم فتح باب التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية يوم السبت 3/12/1443 هجريا الموافق الثاني من يوليو 2022 م . وسيظل التسجيل متاح حتى اكتفاء طيران السعودية وقبول المتقدمين المناسبين . وبالنسبة للتقديم يتم من خلال الموقع الرسمي للشركة. فللرجال يتم التقديم على الخطوط الجوية السعودية . والنساء يتم التقديم على موقع طيران السعودية أيضا لكن كل على حده.