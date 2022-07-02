الخطوط السعودية توظيف | وظائف SAUDI AIRLINES

الخطوط السُّعُودية توظيف، فقد أعلنت الخطوط الجوية العربية السُّعُودية، عن طريق الموقع الإلكتروني الخاصة في (بوابة التوظيف) عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الإدارية الشاغرة للأفراد الحاصلين علي مؤهل البكالوريوس وما يعلو عن ذلك، علي أن يتم التقديم في الوظائف المطلوبة بشكل إلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية لتوظيف الخطوط السُّعُودية، وقد وضحت الخطوط السُّعُودية بأنها تحتاج إلى عدد من تخصصات العمل الذي تحتاج إليه، علي أن يتم التقديم وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين الراغبين في التقديم، وسوف نوضح لكم التخصصات المطلوبة للعمل مع توضيح طريقة التقديم في الخطوط السُّعُودية توظيف.

الخطوط السُّعُودية توظيف

كشفت الخطوط الجوية السُّعُودية عن احتياجها لعدد من تخصصات العمل الذي تحتاج إليه، علي أن يتم التقديم بناءً علي توافر شروط التقديم الخاصة بكل تخصص من الوظائف الخالية، ومن هذه التخصصات ما يلي:

مطلوب مدقق: علي أن يكون التقديم للأفراد الحاصلين علي درجة البكالوريوس في تخصص المالية أو المحاسبة أو تخصص إدارة الأعمال أو قسم تكنولوجيا المعلومات أو التخصص الخاص بالهندسة أو القانون أو أي تخصص آخر ذات صلة، مع أهمية الإلمام باللغة الإنجليزية بمستوى معتدل، ولا يشترط للتقديم بهذه الوظيفة توافر خبرات سابقة.

علي أن يكون التقديم للأفراد الحاصلين علي درجة البكالوريوس في تخصص المالية أو المحاسبة أو تخصص إدارة الأعمال أو قسم تكنولوجيا المعلومات أو التخصص الخاص بالهندسة أو القانون أو أي تخصص آخر ذات صلة، مع أهمية الإلمام باللغة الإنجليزية بمستوى معتدل، ولا يشترط للتقديم بهذه الوظيفة توافر خبرات سابقة. مطلوب مستشار قانوني : يشترط التقديم لمن يكون حاصلاً علي درجة البكالوريوس بالقانون أو أي تخصص آخر ذات صلة، مع توافر خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات مع الإلمام باللغة الإنجليزية.

: يشترط التقديم لمن يكون حاصلاً علي درجة البكالوريوس بالقانون أو أي تخصص آخر ذات صلة، مع توافر خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات مع الإلمام باللغة الإنجليزية. مطلوب مدقق أول : التقديم يكون لأصحاب درجة البكالوريوس في قسم المالية أو قسم المحاسبة أو قسم إدارة الأعمال أو القسم الخاص بتكنولوجيا المعلومات أو أقسام الهندسة أو أقسام القانون أو بتخصص آخر ذات صلة، مع توافر خبرة لا تقل عن 65 سنوات، والحصول علي شهادة محاسبة أو شهادة تدقيق يكون معترف بها دوليّا، مثل شهادة CPA أو شهادة CIA.

: التقديم يكون لأصحاب درجة البكالوريوس في قسم المالية أو قسم المحاسبة أو قسم إدارة الأعمال أو القسم الخاص بتكنولوجيا المعلومات أو أقسام الهندسة أو أقسام القانون أو بتخصص آخر ذات صلة، مع توافر خبرة لا تقل عن 65 سنوات، والحصول علي شهادة محاسبة أو شهادة تدقيق يكون معترف بها دوليّا، مثل شهادة CPA أو شهادة CIA. مطلوب مدقق رئيسي: يتم التقديم لمن يكون حاصلاً علي مؤهل البكالوريوس بالمالية أو قسم المحاسبة أو أقسام إدارة الأعمال أو قسم تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص آخر له عِلاقة، مع أهمية أن يكون المتقدم من الحاصلين علي شهادة محاسبة أو شهادة تدقيق معترف بها دوليًّا، مثل CPA وCIA، مع توافر خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات.

طريقة التقديم في وظائف الطيران السعودي

يتم التقديم والاطلاع على طبيعة المهام الوظيفية والتعرف علي جميع الشروط الخاصة بالتقديم في الوظائف الخالية بالخطوط السُّعُودية عن طريق الدخول علي الموقع الإلكتروني موقع (لينكدإن) الخاص بالخطوط الجوية السُّعُودية، وقد وضحت الخطوط الجوية بأن التقديم سوف يكون متاح حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب الذي تتوافر به شروط التقديم.