رابط البوابة الالكترونية للتوظيف egmoe.org لتسجيل وظائف وزارة التربية والتعليم 2022

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عمر شويل - جدة رابط البوابة الإلكترونية egmoe org، للتسجيل في وظائف وزارة التربية والتعليم 2022 حيث تعلن عن الحاجة لملء بعض الوظائف الشاغرة في المدارس، يبحث الكثير من الناس عن رابط بوابة egmoe.org للتسجيل في وظائف وزارة التربية والتعليم 2021-2022 من خلال محرك البحث الشهير “جوجل”.
رابط البوابة الإلكترونية egmoe org
يبحث الكثير من الأشخاص عن فرص عمل لإيجاد مكانهم في مناصب إداري التعليم والتعليم لعام 2021-2022، قالت وزارة التعليم والتعليم الفني إن هناك وظائف شاغرة للموظفين الإداريين للعمل ويجب تقديم الطلبات بين الاثنين 20 سبتمبر و 30 من الشهر،يمكنك التقديم عن طريق البريد الإلكتروني، والذي يمكنك الحصول عليه من خلال البوابة الالكترونية لملء الوظائف المذكورة أعلاه.
متطلبات الوظائف التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم
- مسئول موارد بشرية.
- أيضاََ مسئول تنمية مهنية.
- مسئول المناهج والخطط الدراسية.
- أيضاََ مسئول التقييم والامتحانات.
- مسئول توظيف.
- أيضاََ مسئول جودة.
- مشرف على التقويم والتوظيف.
وظائف التربية والتعليم 2022 بالحصة
وفقًا للكتاب العادي الذي يصدره، يرغب العديد من الأشخاص الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا في الحصول على حصة من وظائف التعليم لعام 2021، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم التكنولوجي أن خريجي 2021 سيلزمون الانخراط في العمل التربوي على شكل حصص وغيرها، وفق الشروط التالية:
- هذا التطبيق لخريجي مؤهلات التعليم العالي.
- سيقتصر العمل على مساعدة المعلمين في المهام الموكلة إليهم من قبل مديري المواد.
- القبول على أساس التوزيع الجغرافي والموضوعات.
- لن يتم قبول الطلبات إذا كان لمقدم الطلب أقارب دون الدرجة الثانية في نفس المدرسة التي يتطوع فيها أو يعمل فيها.
- يتم القبول على أساس نقص المعلمين في المدرسة والحاجات الفعلية للعمل.
- البحث عن سلامة مقدم الطلب قبل بدء العمل.
- ما يصل إلى 24 درسًا في الأسبوع.
- يجب أن يكون لدى المتقدمين للحصول على كوتا خبرة تعليمية سابقة.
- لا حاجة لمزيد من التعيينات في المستقبل مما سيشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.
- مدة العمل في السنة المالية لا تزيد عن 11 شهرا.
- جائزة قدرها 20 جنيهًا إسترلينيًا لكل فصل دراسي لمعلم مقبل، بناءً على خطاب من مدرس الدورة الأولى ومقال يعتمد على بيان المؤهلات المعتمدة من قبل ضابط شؤون الموظفين ومدير المدرسة ومشاعره الأولية.
- لا يشارك في أعمال الامتحانات أو الأنظمة ولوحات التحكم.
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