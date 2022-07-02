رابط البوابة الالكترونية للتوظيف egmoe.org لتسجيل وظائف وزارة التربية والتعليم 2022

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عمر شويل - جدة رابط البوابة الإلكترونية egmoe org، للتسجيل في وظائف وزارة التربية والتعليم 2022 حيث تعلن عن الحاجة لملء بعض الوظائف الشاغرة في المدارس، يبحث الكثير من الناس عن رابط بوابة egmoe.org للتسجيل في وظائف وزارة التربية والتعليم 2021-2022 من خلال محرك البحث الشهير “جوجل”.

رابط البوابة الإلكترونية egmoe org

يبحث الكثير من الأشخاص عن فرص عمل لإيجاد مكانهم في مناصب إداري التعليم والتعليم لعام 2021-2022، قالت وزارة التعليم والتعليم الفني إن هناك وظائف شاغرة للموظفين الإداريين للعمل ويجب تقديم الطلبات بين الاثنين 20 سبتمبر و 30 من الشهر،يمكنك التقديم عن طريق البريد الإلكتروني، والذي يمكنك الحصول عليه من خلال البوابة الالكترونية لملء الوظائف المذكورة أعلاه.

متطلبات الوظائف التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم

مسئول موارد بشرية.

أيضاََ مسئول تنمية مهنية.

مسئول المناهج والخطط الدراسية.

أيضاََ مسئول التقييم والامتحانات.

مسئول توظيف.

أيضاََ مسئول جودة.

مشرف على التقويم والتوظيف.

وظائف التربية والتعليم 2022 بالحصة

وفقًا للكتاب العادي الذي يصدره، يرغب العديد من الأشخاص الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا في الحصول على حصة من وظائف التعليم لعام 2021، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم التكنولوجي أن خريجي 2021 سيلزمون الانخراط في العمل التربوي على شكل حصص وغيرها، وفق الشروط التالية: