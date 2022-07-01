نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم كلية الملك فهد ثانوي ضباط 1443 شروط قبول الكلية الأمنية لحملة الثانوية jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم كلية الملك فهد ثانوي 1443 بعد أن تم الإعلان من جانب وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الجاري من أجل الالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 66 بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد الانتهاء من مدة الدراسة والتخرج بأحد القطاعات الأمنية، وسيتم البدء في استقبال طلبات التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية خلال الأسبوع الجاري عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية باعتبارها المختصة باستقبال وظائف وزارة الداخلية المعلن عنها، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط تقديم الكلية الأمنية وموعده وشروطه.

رابط تقديم كلية الملك فهد ثانوي 1443

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل لحاملي مؤهل الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 66 بكلية الملك فهد الأمنية.

وقد أوضحت وزارة الداخلية أنه سيتم العمل بعد التخرج بإحدى القطاعات الأمنية بمناطق المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية على مدار الأسبوع القادم بشكل كامل وفق المواعيد التالية:

بدء تقديم كلية الملك فهد الأمنية ثانوي اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 3 ذي الحجة 1443هـ الموافق لتاريخ 2 يوليو 2022م. انتهاء فترة التسجيل في الكلية الأمنية في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 8 ذي الحجة 1443هـ الموافق لتاريخ 7 يوليو 2022م.

ويتاح التقديم فور حلول الموعد المذكور عالية عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري التي يمكن الدخول إليها من خلال اتباع رابط منصة ابشر وظائف وزارة الداخلية الرسمي المرفق بالتالي:

رابط تقديم كلية الملك فهد ثانوي (http://jobs.sa).

فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGzyEC⁩ . pic.twitter.com/uVkCBrME5A — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGzyEC⁩ . pic.twitter.com/uVkCBrME5A — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 30, 2022

كيفية تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443

يتم تعبئة نموذج التسجيل في كلية الملك فهد كطالب ضابط ثانوي في المواعيد المحددة للتسجيل من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر منصة ابشر للتوظيف من خلال اتباع الخطوات التالية:

دخول منصة ابشر توظيف باتباع الرابط الرسمي المرفق.

النقر على “الوظائف المتاحة” من القائمة الرئيسية أعلى الصفحة، أو النقر على الإعلان الوظيفي والدخول من خلاله.

النقر على “طالب ضابط ثانوي”.

قراءة بيانات الوظيفة وشروط التقديم بدقة، ثم النقر على أوافق على جميع الشروط والقواعد المذكورة، ثم على أيقونة تقديم الطلب.

تعبئة البيانات الشخصية للمتقدم لدخول صفحة التقديم (رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – تحديد الحالة الاجتماعية والجنس – تعبئة رقم هوية الأب)، ثم النقر على “موافق”.

تعبئة البيانات الشخصية كاملةً بشكل دقيق، ثم النقر على “التالي”.

تعبئة بيانات المؤهل العلمي، قم بتعبئتها، ثم النقر على حفظ بيانات المؤهل، ثم النقر على “عرض والتحقق”.

تأكد من صحة البيانات المسجلة بنموذج التقديم الأولي، ثم النقر على “تقديم الطلب”.

وسوف يظهر أمامك رقم الطلب المقدم ورقم الوظيفة، وسيتم إرسال البيانات على الجوال المسجل برسالة نصية، عليك الاحتفاظ برقم الطلب، ومن يرغب في التعرف على خطوات تقديم كلية الملك فهد الأمنية عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

شروط قبول كلية الملك فهد الأمنية 1443

اشترطت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عدداً من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للحاصلين على شهادة الثانوية للعمل بأحد قطاعات المملكة الأمنية، فقبل اتباع رابط تقديم كلية الملك فهد ثانوي للتسجيل وتعبئة النموذج المبدئي، يجب الإطلاع أولاً على شروط القبول في الكلية الأمنية الموضحة بالنقاط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من ذلك من كانت نشأته مع والده أثناء أداء خدمته للمملكة في خارجها. أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك ولا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بجريمة تخل بالشرف أو الأمانة. توفر اللياقة الطبية لدى المتقدم. أن يكون المتقدم سليماً من الأمراض المعدية والعاهات العقلية والجسدية. تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية. لا يتم قبول كشف طبي سوى الصادر عن اللجنة الطبية التابعة للإدارة العامة للقبول المركزي. حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة (علمي شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي – إنساني). أن يكون المتقدم من خريجي العام الدراسي 1443هـ انتظام نهاري، ولا يتم قبول خريجي الأعوام السابقة. في حال الحصول على شهادة الثانوية من خارج المملكة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم السعودية. لا يقل المعدل التراكمي الحاصل عليه المتقدم عن 80% بالثانوية العامة. لا يقل سن المتقدم عند بدء العام الدراسي 1444هـ عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام وفق بطاقة الهوية الوطنية. أداء اختبار قياس القدرات العامة والحصول على درجة لا تقل عن 70%. أداء اختبار قياس التحصيلي للمسار العلمي والعلوم الطبيعية في الوقت المحدد له. لا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد لأي سببٍ كان. لا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية “غير سعودية”. اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية، وجميع الاختبارات المقررة للمفاضلة بين كافة المتقدمين.

ويجب على كافة الراغبين في الانضمام لصفوف الكلية الأمنية التحقق والتأكد من توافر وانطباق شروط القبول والتسجيل قبل البدء في تعبئة النموذج الأولي عبر منصة ابشر توظيف، كما يجب الالتزام بالمواعيد المقررة لبدء التسجيل، حيث لن يتم الالتفات لأي طلب تم تقديمه في غير مواعيد التسجيل المحددة من جانب الإدارة.

رابط منصة أبشر توظيف للتقديم

تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية عن طريق منصة أبشر توظيف المختصة بعرض الإعلانات الوظيفية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن يتم التقديم على كلية الملك فهد الأمنية من خلال منصة أبشر التوظيف التي يمكنكم دخولها عن طريق اتباع الرابط المرفق.

وفور حلول الموعد المحدد للتسجيل واستقبال طلبات التقديم بالكلية الأمنية لحاملي مؤهل الثانوية العامة للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 66، يمكنكم التسجيل مباشرةً عن طريق اتباع رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية ثانوي الرسمي المرفق عبر موقع ثقفني.

اختبارات التخصصية بالكلية الأمنية

تتضح أهمية الاختبارات التخصصية في أنه يُشكل 30% من الدرجة الكلية التي يتوقف عليها القبول للطالب المتقدم، وتتكون ورقة الإجابة من وجهين، يحتوي الأول على المعلومات الشخصية ورمز الاختبار، بينما يحتوي الوجه الثاني على قوائم الإجابة.

ويتم البدء بكتابة الاسم رباعي بشكل مفرق بالمكان المخصص لذلك بالوجه الأول، ثم يقوم بتسويد الدائرة التي تحتوي على الحرف المطابق والموجود أسفل العمود من الحرف المطلوب، ويجب على المختبر ترك مسافة بين كل اسم، ويمثل هذا الجزء رقم الطلب ويبدأ من اليمين إلى اليسار.

ويقصد برمز الاختبار النموذج الخاص بالأسئلة، وذلك لأن هناك أكثر من نموذج لكل تخصص من التخصصات، وسوف يكون رقم التخصص ورقم النموذج مكتوبين على ورقة الأسئلة، وتكون الكتابة من اليمين إلى اليسار بالحقول المخصصة، وتتضح أهمية ذلك في أن الحاسب الآلي لا يستطيع إجراء عملية التصحيح لورقة الإجابة إلا عن طريق تحديد رقم النموذج ورقم التخصص الخاص بالمتقدم.

تقديم كلية الملك فهد ثانوي 1443

يجب العلم أنه سيتم الربط بشكل إلكتروني مع هيئة تقويم التعليم والتدريب أو المركز الوطني للقياس من أجل الحصول على الدرجات الخاصة باختباري قياس التحصيلي والقدرات العامة، ويجب على كافة الراغبين في التقديم قراءة شروط كلية الملك فهد الأمنية أولاً، والالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل.

وقد تم التأكيد من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي المختصة باستقبال طلبات التقديم في الكلية الأمنية للثانوية عبر منصة ابشر التوظيف العسكري على ضرورة تعبئة الحقول التي يتضمنها نموذج التسجيل بدقة عالية، وذلك لأنه لن يتم النظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط.

حيث يجب على الطالب الحرص على تسجيل وتعبئة كافة البيانات في منصة ابشر توظيف بكل دقة، ويتحمل المتقدم المسؤولية كاملة عن صحة تلك البيانات المسجلة عند تقديم كلية الملك فهد الأمنية ثانوي 1443.