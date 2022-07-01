وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف إدارية للرجال والنساء بالشؤون الصحية

أعلنت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني عن توافر بعض الوظائف الإدارية الآن ، وذلك للرجال والنساء طبقا لشروط محددة من قبل الوزارة. والوظائف المعلن عنها الآن من قبل الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني هي وظائف إدارية تحت مسمى ( مساعد إداري ) . والوظائف متاحة في الحرس الوطني بمدينتي الرياض وجدة، للرجال والنساء من حملة الدبلوم والبكالريوس فيما أعلى. للتقديم ضمن نطاق محدد وشروط محددة للتعيين وفي فترة حددتها الوزارة للتقديم وإرسال كافة الأوراق المطلوبة. وقد حددت الشؤون الصحية بعض التخصصات بعينها للتقديم في وظيفة المساعد الإداري وسنعرضها لحضراتكم بالتفصيل مع كافة الشروط الخاصة بالتقديم والموعد النهائي للقبول.

وظائف الحرس الوطني للرجال والنساء 1443

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن حاجتها لبعض التخصصات وهي. إدارة أعمال، إدارة مكتبية، إدارة عامة، سكرتارية، إدارة مكاتب، سكرتارية تنفيذية. علاقات عامة، لغة إنجليزية، ترجمة، تقنية معلومات، العلوم التطبيقية، الفنون والآداب، التربية والتعليم.وقد حددت الوزارة حاجتها إلى:

مساعد إداري ثالث – العدد1 – الرياض- حاص على دبلوم أو بكالريوس في التخصصات المذكورة. مساعد إداري ثاني – العدد 2 – جدة – حاصل على شهادة البكالريوس في التخصصات المذكورة.

شروط وظائف الحرس الوطني 1443 للرجال والنساء

حددت الشؤون الصحية من خلال وزارة الحرس الوطني بعض الشروط الأساسية للقبول في الوظائف الإدارية المعلن عنها. وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

حاصل على البكالريوس في التخصصات المذكورة سابقا

يفضل وجود خبرة لاتقل عن سنة أو تدريب صيفي أو تعاوني في نفس المجال

في حالة عدم وجود خبرة يتم إلحاق المتقدم ببرنامج تدريب متخصص

إجادة استخدام الحاسب الآلي

إجادة اللغة الإنجليزية

التقديم في وظائف الشؤون الصحية الحرس الوطني 1443

يتم التقديم في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الحرس الوطني . وذلك بدءا من يوم الاثنين السابع والعشرون من يونيو 2022. ويستمر التقديم حتى يوم الجمعة الأول من يوليو 2022 . وهذا لن تقبل أي طلبات للتوظيف بعد التاريخ المحدد والمعلن عنه من قبل الوزارة وبعدها يتم عمل المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإدارية المعلن عنها.