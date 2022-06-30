نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقدم علي وظائف القيادة العامة لشرطة الشارقة إلكترونياً في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات التقدم بطلب للحصول علي وظائف شاغره في القيادة العامة لشرطة الشارقة, تتيح القيادة العامة لشرطة الشارقة مجموعة من الوظائف في مختلف المجالات والتي يمكن التقدم عليها بشكل إلكتروني لكل الأشخاص الباحثين عن وظائف داخل إمارة الشارقة وبالأخص داخل القيادة العامة لشرطة الشارقة, وكما يتطلب التقدم علي هذه الوظائف مجموعة من الأوراق التي لابد أن يتم توافرها أثناء التقدم, ويتم تقديم هذه الخدمة الإلكترونية عبر موقع القيادة العامة لشرطة الشارقة بشكل مجاني تماماً دون دفع أي رسوم.
خطوات التقدم علي الوظائف الشاغرة في القيادة العامة لشرطة الشارقة
لكي تقوم بالتقدم علي وظائف القيادة العامة لشرطة الشارقة يجب أن تقوم ببعض من الخطوات الإلكترونية التي تمكن الأشخاص من الالتحاق بالوظائف التي يتم إعلانها من الحين لأخر.
- يتم التوجه إلي موقع القيادة العامة لشرطة الشارقة.
- يتم الضغط علي خيار الخدمات ومنها يتم الضغط علي الخدمات العامة.
- ثم تقوم باختيار خيار الوظائف الشاغرة.
- ثم تقوم بكتابة وملء جميع الحقول المطلوب فيها كتابة كل المعلومات والبيانات التي تخص المتقدم.
- ثم يتم الضغط علي خيار حفظ.
- سيقوم العاملين بموقع القيادة العامة لشرطة الشارقة بمراجعة طلب التوظيف الذي قمت بتقديمه, ومدي صحة البيانات التي قمت بكتابتها, ليتم الرد عليك علي البريد الإلكتروني لك بقبول طلبك.
الأوراق المطلوبة للتقدم علي وظائف القيادة العامة لشرطة الشارقة
يجب عندما تقوم بالتقدم علي وظائف القيادة العامة لشرطة الشارقة أن تقوم بتوفير عدد من الأوراق والمستندات التي ستجعلك تتقدم بشكل صحيح لوظائف القيادة العامة لشرطة الشارقة, حيث يتم إحضار هذه الأوراق ورفعها علي الموقع الرسمي للقيادة العامة لشرطة الشارقة.
- أن يتم إحضار بطاقة الهوية الإماراتية.
- أن يتم إحضار صورة من جواز السفر الخاص بالمتقدم.
- صورة أيضاً من خلاصة القيد.
- صورة من شهادة ميلاد الشخص المتقدم.
- أن يتم إحضار صورة من الشهادة الدراسة التي حصل عليها الشخص من دولة الإمارات.
- أن يقوم بإحضار صورة من التحاق الشخص المتقدم بالخدمة الوطنية أو دورة تدريبية بها.
- أن يقوم بإحضار سيرة ذاتية مكتوب فيها كل تفاصيل وبيانات المتقدم.
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