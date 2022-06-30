وظائف جامعة بيشة.. توظيف لحملة البكالوريوس فأعلى

وظائف جامعة بيشة، حيث أعلنت جامعة بيشة بواسطة عمادة الموارد البشرية التابعة لها عن بداية فتح باب التقديم في الوظائف الخالية لدي الجامعة علي أن يكون التقديم لكلا الجنسين من الرجال والنساء، حيث توفر الجامعة إمكانية شغل وظائف أكاديمية وتعليمية خالية لديها، ويتم العمل بها بنظام التعاون مع الكفاءات العلمية الهامة الوطنية من غير منسوبي الجامعة خلال العام الجامعي الجديد 1444هـ، ويتوفر التقديم لكل من يحمل درجة البكالوريوس فأعلى في جميع التخصصات التي تحتاج إليها الجامعة ومنها (إداري، تقني، هندسي، علوم، قسم اللغات، قانون، مالية، صحية) علي أن يتم التقديم وفق بعض الشروط الواجب توافرها في الجميع، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف جامعة بيشة.

وظائف جامعة بيشة

أعلنت الجامعة عن توافر عدد هائل من تخصصات العمل الذي تحتاج إليه التي يمكن التقديم بها لجميع الخريجين، ومن ضمن التخصصات المطلوبة ما يلي (التمريض، القرآن وعلومه، الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، رياضيات وأساليب، الرياضيات التطبيقية، نظم المعلومات، علوم الحاسب، المحاسبة، المحاسبة المالية، الاقتصاد، الإحصاء، إدارة الأعمال، تكاليف وإدارية، إدارة الموارد البشرية، الأدب الإنجليزي، الترجمة، نظم معلومات وحاسب آلي، الآثار والسياحة، إدارة الترفيه، علم المعلومات الجغرافية، التاريخ) وعدد آخر من تخصصات العمل المتوفر التقديم بها للجميع.

شروط التقديم بالوظائف الخالية

يتم التسجيل في الوظائف المتاحة لدي جامعة بيشة بناءً علي توافر شروط التقديم التالية:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة للوظائف من حاملي الجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس وما يزيد من أي جامعة سعودية أو جامعات أخرى يكون معترف بها.

يشترط لمعادلة الشهادة أن تكون صادرة من جانب وزارة التعليم (للشهادات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة).

ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد جدًا) وذلك بمرحلة البكالوريوس.

النجاح في المقابلة الشخصية واجتياز الشروط الخاصة بالكلية، علماً بأن التقديم لا يحتاج إلى خبرة.

التقديم في وظائف جامعة بيشة

يتم التقديم في الوظائف الخالية من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: جامعة بيشة، ثم التوجه إلى قسم الوظائف الخالية والنقر علي تبويب تقديم جديد، ثم تسجيل نموذج التوظيف المتوفر بالمنصة، وملء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.