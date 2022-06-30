هدف يوفر الآن 2000 وظيفة للرجال والنساء من تمهير في القطاع الحكومي والشركات الكبرى

أعلن صندوق الموارد البشرية هدف عن توافر أكثر من 2000 وظيفة مختلفة الآن للرجال والنساء بالمملكة العربية السعودية. وذلك من خلال برنامج التوظيف والتدريب على رأس العمل تمهير. والذي يوفر الكثير من الوظائف للرجال والنساء في القطاعات الحكومية المختلفة والشركات الكبرى في المدن المختلفة داخل المملكة العربية السعودية. ويقوم صندوق الموارد البشرية هدف بالإعلان باستمرار عن كافة الوظائف المتاحة من خلال موقع التوظيف الرسمي الخاص به. وتنقسم أحدث وظائف هدف الآن إلى طلب وظائف من قبل 48 قطاع حكومي مختلف، و35 شركة كبرى بمختلف مدن المملكة. والتوظيف يكون للرجال والنساء من حملة الدبلومات والبكالريوس فيما أعلى بحسب متطلبات الوظيفة المتقدم لها.

وظائف هدف للرجال والنساء بالسعودية 1443

أعلنت هدف من خلال تمهير عن العديد من الوظائف المختلفة الآن، والتي يمكن التقديم لها على الفور بعد معرفة طبيعة الوظيفة . وقدمت العديد من القطاعات الحكومية العديد من فرص العمل المختلفة. منها النيابة العامة، وزارة الحج والعمرة، الهيئة العامة للجمارك، وزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة النقل، الهيئة العامة للنقل، الهيئة العامة للجمارك. وغيرها من القطاعات المختلفة. أيضا هناك العديد من الشركات الحكومية الكبرى التي قدمت الآن العديد من فرص العمل. منها شركة الغاز والتصنيع الأهلية والشركة الوطنية للإسكان، وشركة توتال السعودية للمنتجات البترولية. شركة الطائرات المروحية، شركة فايز السعودية ، وشركة مصرف الإنماء وغيرها من الشركات الكبرى بالمملكة.

شروط وظائف تمهير من هدف للرجال والنساء

بعض الشروط الأساسية التي لابد من تواجدها في المتقدمين لوظائف تمهير من هدف وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للوظيفة سعودي الجنسية

الحصول على المؤهل المطلوب للوظيفة سواء كان دبلوم أو بكالريوس أو أعلى من ذلك بحسب متطلبات الوظيفة المقدم لها

لا يشترط الخبرة السابقة في العمل

ألا يكون المتقدم موظف حالي أو تم توظيفه خلال الستة أشهر السابقة للتقديم

أن لا يكون المتقدم قد شارك من قبل في برنامج التدريب على رأس العمل تمهير

التقديم على وظائف تمهير 1443

يتم التقديم على وظائف برنامج التدريب على رأس العمل تمهير 1443 ، للرجال والنساء من خلال الموقع الرسمي لصندوق التنمية والموارد البشرية هدف. والمتاح الآن أكثر من 2000 وظيفة لمختلف التخصصات لازال التقديم فيها مفتوح الآن للجميع. سيتم غلق باب التقديم على الوظائف المذكورة فور اكتمال العدد المطلوب.