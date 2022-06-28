استعلام نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية بحرس الحدود 1443

نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية، فقد تم الإعلان من قبل المديرية العامة لحرس الحدود بواسطة الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية الخاصة بالشؤون العسكرية، عن بداية توافر الاستعلام عن النتائج الخاصة بالقبول المبدئي لكافة الوظائف العسكرية المطلوبة التي يتم التقديم بها علي لفئة الرجال فقط، وكانت المديرية العامة لحرس الحدود قد أعلنت عن حاجتها لتقديم الأفراد على الرتب العسكرية التالية (رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي، علي أن يتم التعيين بهذه الوظائف بعدد من المدن السعودية التي تحتاج إلى أفراد للتعيين ومنها مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، الحدود الشمالية، الشرقية، تبوك وغيرها، وسوف نوضح لكم الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية.

نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية

كانت المديرية العامة لحرس الحدود قد أعلنت توافر الاستعلام عن النتائج الخاصة بالقبول المبدئي لكافة الوظائف العسكرية المطلوبة، علي أن يتم الاستعلام بهذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: أبشر توظيف.

الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المكان المخصص لذلك.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار الاستعلام عن نتائج القبول.

يجب أن يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لذلك.

ثم النقر علي استعلام لتقوم المنصة بعرض التفاصيل الخاصة بالقبول أو الرفض من جانب المديرية.

شروط التقديم بوظائف حرس الحدود

قد حددت الإدارة عدد من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين من أجل القبول في الوظائف من جانبها، ومن هذه الشروط ما يلي: