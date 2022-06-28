نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية بحرس الحدود 1443 في المقال التالي
نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية، فقد تم الإعلان من قبل المديرية العامة لحرس الحدود بواسطة الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية الخاصة بالشؤون العسكرية، عن بداية توافر الاستعلام عن النتائج الخاصة بالقبول المبدئي لكافة الوظائف العسكرية المطلوبة التي يتم التقديم بها علي لفئة الرجال فقط، وكانت المديرية العامة لحرس الحدود قد أعلنت عن حاجتها لتقديم الأفراد على الرتب العسكرية التالية (رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي، علي أن يتم التعيين بهذه الوظائف بعدد من المدن السعودية التي تحتاج إلى أفراد للتعيين ومنها مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، الحدود الشمالية، الشرقية، تبوك وغيرها، وسوف نوضح لكم الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية.
نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية
كانت المديرية العامة لحرس الحدود قد أعلنت توافر الاستعلام عن النتائج الخاصة بالقبول المبدئي لكافة الوظائف العسكرية المطلوبة، علي أن يتم الاستعلام بهذه الخطوات:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: أبشر توظيف.
- الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المكان المخصص لذلك.
- اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.
- اختيار الاستعلام عن نتائج القبول.
- يجب أن يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لذلك.
- ثم النقر علي استعلام لتقوم المنصة بعرض التفاصيل الخاصة بالقبول أو الرفض من جانب المديرية.
شروط التقديم بوظائف حرس الحدود
قد حددت الإدارة عدد من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين من أجل القبول في الوظائف من جانبها، ومن هذه الشروط ما يلي:
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي من حيث الأصل والمنشأ مع استثناء من نشأ مع الوالدين خلال خدمة الدولة بخارج المملكة.
- أن يتميز المتقدم بحسن السيرة والسلوك والسمعة وغير مقيد ضده أي أحكام بالإدانة بأي جرائم تخل بالشرف والأمانة.
- عدم تعيين المتقدم بأي وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.
- ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.
- أن يتناسب الطول مع الوزن الخاص بالمتقدم وفق اللائحة الطبية المنصوص عليها.
- أن يتوافر لدي كل متقدم المؤهل العلمي والمؤهل الفني المطلوب للوظيفة مع ضرورة أن يتم تصديق المؤهل العلمي والفني من جانب الجهة المختصة.
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