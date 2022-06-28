نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج حرس الحدود 1443 رابط استعلام نتائج الفرز المبدئي أبشر للتوظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام عن نتائج حرس الحدود 1443 عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن إطلاق نتائج القبول المبدئي لحرس الحدود اليوم الثلاثاء بتاريخ الثامن والعشرون من شهر يونيه 2022م الموافق لتاريخ التاسع والعشرون من شهر ذو القعدة لعام 1443هـ، فمن يرغب في الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي والإطلاع على أسماء المقبولين مبدئياً على وظائف المديرية العامة لحرس الحدود 1443، فيمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة ابشر توظيف المرفق بالمقال.

نتائج حرس الحدود 1443

تم الإعلان في صباح اليوم الثلاثاء عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي للمتقدمين على وظائف المديرية العامة لحرس الحدود عبر منصة أبشر للتوظيف، حيث فتحت الإدارة باب التسجيل في الوظائف للتعيين على رتبة جندي أو عريف أو وكيل رقيب أو رقيب وفق المؤهل التعليمي الحاصل عليه المتقدم بتاريخ الثالث عشر من شهر شوال 1443هـ.

واستمر باب التقديم مفتوحاً لمن يرغب في الانضمام للقطاع العسكري على مدار أسبوع كامل كامل لينتهي التسجيل في حرس الحدود يوم الخميس بتاريخ الثامن عشر م نشهر شوال لعام 1443هـ الموافق لتاريخ التاسع عشر من شهر مايو لعام 2022م، وبعد أن تم إجراء الفرز وفق المعايير والآلية التي تطبقها الإدارة لاختيار المقبولين، فقد تم إعلان نتائج الفرز الأولي اليوم.

وقد أرسلت الإدارة رسائل نصية على الجوالات المسجلة في النظام لإشعار المتقدم بنتيجة القبول، ويمكن الإطلاع على نتيجة الفرز لمعرفة هل تم القبول أم الرفض من خلال الذهاب إلى منصة ابشر للتوظيف، ثم النقر على إشعارات القبول من القائمة الرئيسية، ومن ثم تحديد الرتبة المتقدم عليها بقطاع المديرية العامة لحرس الحدود، ويمكن الحصول على رابط الاستعلام عن نتائج الفرز من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط استعلام نتائج حرس الحدود 1443 ابشر توظيف (jobs.sa).

نتائج القبول المبدئي لحرس الحدود 1443

بعد استلام المتقدم رسالة نصية على الجوال SMS تتضمن نتيجة القبول المبدئي، فيمكن التعرف على موعد ومكان المراجعة لإجراء المقابلة الشخصية، والإطلاع على كافة تفاصيل نتيجة القبول من خلال تسجيل دخول منصة ابشر توظيف، ثم النقر على الإعلان الوظيفي الخاص بالمديرية العامة لحرس الحدود “نتيجة القبول”، ثم إدخال البيانات المطلوبة، وسوف تظهر تفاصيل النتيجة للمتقدم.