وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن توافر 150 وظيفة رسمية الآن للرجال والنساء

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة الآن في المملكة العربية السعودية ، عن توافر العديد من الوظائف المختلفة. يبلغ عدد الوظائف المتاحة الآن بالوزارة مائة وخمسون وظيفة وهي وظائف، إدارية، وفنية ومالية وهندسية أيضا. وقد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الوظائف المختلفة المتاحة الآن هي وظائف للجنسين النساء والرجال. وهي متاحة للتقديم عبر الوزارة تحت شروط معينة يجب أن تتوافر في المتقدمين من الرجال والنساء. والتقديم مفتوح حتى تكتفي وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأعداد المتقدمة والمتناسبة مع طبيعة الوظيفة.والوظائف المتاحة الآن التي أعلنت عنها الوزارة هي وظائف بنظام التعاقد على الوظائف الرسمية في المدن المختلفة داخل المملكة. ولها العديد من المزايا المختلفة كما أنها تتناسب مع العديد من التخصصات.

وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443

أعلنت الوزارة أنها بحاجة إلى وظيفة أخصائي قانوني مساعد في العديد من المدن بالمملكة . منها الرياض، جازان، العسير، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، الباحة، الحدود الشمالية ، مكة المكرمة، تبوك وحائل. أيضا هناك وظيفة تحت مسمى مراقب مالي مساعد ومراجع داخلي مساعد. هناك أيضا أخصائي رقابة إدارية مساعد ومطور برامج ممارس. مهندس زراعي مساعد ومهندس جيولوجي مساعد . والعديد من الوظائف الأخرى التي ممكن معرفتها بالتفصيل من خلال موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة الرسمي.

شروط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

يجب توافر بعض الشروط الأساسية في المتقدمين لوظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة وتتمثل الشروط في التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

توافر حسن السير والسلوك في المتقدم

ألا يكون محكوما عليه بالسجن في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة

أن يكون لائق صحيا

ألا يكون قد تم فصله من قبل في أي وظيفة بالدولة

الحصول على المؤهل المناسب للوظيفة من وزارة التعليم ومعادلته من الوزارة بالنسبة للدارسين بالخارج

إجراء أختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار مع أوراق التقديم

القيام باختبار اللغة الإنجليزية تويفل وإرفاق درجة الاختبار مع الأوراق

التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

تم فتح باب التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ يوم الأحد التاسع عشر من يونيو 2022. ولازال التقديم مفتوح حتى الآن للرجال والنساء عبر الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.