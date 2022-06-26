نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الأمن البيئي.. التقديم بمنصة أبشر توظيف 2022 في المقال التالي
وظائف الأمن البيئي، فقد تم فتح باب التسجيل والتقديم علي وظائف الأمن البيئي التي تم إعلانها من جانب القوات الخاصة للأمن البيئي، فمن خلال التعاون مع الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن استقبال الطلبات الخاصة بجميع المتقدمين من الأفراد علي الوظائف العسكرية في القوات الخاصة للأمن البيئي، ويتم التقديم لفئة الرجال فقط وفق رتب محددة من جانب الإدارة وهي رتبة (رقيب، وكيل رقيب، عريف) بغرض التعيين بالوظائف بمناطق مختلفة داخل المملكة، وقد تم التوضيح بأن التقديم يتضمن بعض الشروط والتخصصات الواجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم علي الأمن البيئي.
التقديم علي الأمن البيئي
يتم التقديم في وظائف في الأمن البيئي وفق بعض التخصصات المطلوبة من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي، علي أن يتم التقديم بهذه الخطوات:
- يجب الدخول إلى منصة أبشر توظيف من الرابط التالي: تقديم أبشر.
- الدخول إلى تبويب الوظائف.
- النقر علي التقديم في الوظائف.
- تطلب المنصة تسجيل بعض البيانات الواجب إدراجها بشكل صحيح مثل الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني والمؤهل الحاصل عليه كل شخص ومكان الإقامة الخاص بالمتقدم وبيانات أخري يجب تسجيلها.
- يجب تحديد التخصص الوظيفي الذي يرغب المتقدم في التقديم به.
- ثم النقر علي تأكيد التقديم.
شروط التقديم في الوظائف الخالية
يتم التقديم في الوظائف الخالية علي الرتب التالية (رقيب، وكيل رقيب، عريف) وفق بعض الشروط العامة الواجب توافرها في جميع المتقدمين الراغبين في التقديم في الفرص الوظيفية التي تشمل تخصصات وظيفية متنوعة تناسب حملة الدبلوم والمؤهلات المتوسطة وحاملي البكالوريوس، ومن هذه الشروط ما يلي:
- التقديم متاح لمن يحمل الجنسية السُّعُودية فقط.
- أن يتميز كل متقدم بالأمانة وحسن السيرة والسمعة وخلو سجله من أي جرائم أو أحكام جنائية.
- يشترط أن لا يكون المتقدم للوظائف قد سبق له العمل والتعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية أو أن يكون قد تم إنهاء خدمته بأحد الكليات أو أي من المراكز العسكرية لأي سبب ما.
- ألا يكون المتقدم موظف حكومي.
- يشترط عدم زواج المتقدم من أجنبية.
- وفق لائحة الوزارة الطبية يجب تناسب الطول مع الوزن الخاص بالمتقدم.
- النجاح في جميع المقابلات الشخصية التي تجري لكل متقدم.
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