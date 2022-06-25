البريد السعودي سبل يعلن عن توافر 26 وظيفة للرجال والنساء

أعلنت مؤسسة البريد السعودي سبل عن توافر 26 وظيفة إدارية وتقنية مختلفة، وهي وظائف متاحة للرجال والنساء أيضا ولا يشترط توافر الخبرة فيها. وتعد مؤسسة البريد السعودي سبل ، الجهة الرسمية المخول لها توصيل البريد وخدماته بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية. وقد تأسست مؤسسة البريد السعودي سبل في عام 1901 ميلاديا. وهي من أقدم المؤسسات الحكومية والآن هي أكثرها تطورا ونظاما ضمن منظومة رؤية المملكة 2030 . حيث وصلت سبل للعديد من الطرق الحديثة والمتطورة التي عملت على تنظيم النظام البريدي في المملكة ليكون بشكل أكثر سلاسة وتطورا ومدعوم بشكل تكنولوجي أكبر. ليستفيد به أكبر عدد من المملكة للحصول على أفضل خدمة بأسرع وقت.وأصبح بها الآن العنوان البريدي واصل، والعنوان الدولي أيضا واصل العالمي.بالإضافة إلى خدمات النظم الجغرافية للعناوين البريدية.

وظائف بريد السعودية سلبل 1443

أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن توافر 26 وظيفة الآن للرجال والنساء وهي وظائف تقنية ووظائف إدارية تتمثل في الوظائف التالية.

مدير شركات التجزئة

مساعد تنفيذي

محلل إداري موردي تقنية المعلومات

مطور تكامل

قائد فريق ذكاء الأعمال

قائد فريق تطوير البرمجيات

رئيس تقرير الميزانية

مدير تخطيط ومراقب الخدمات المشتركة

منسق أول لأمانات مجلس الإدارة

مدير مبيعات تنفيذي للبيانات والشراكات

مدير حملات أول

مساعد مدير المنتج

مدير تصميم الخدمة والخبرة

أخصائي تحليلات البيانات

مدير تحليلات بيانات إدارة أداة المؤسسة

مدير إدارة المرافق

قائد تنفيذ أمن تقنية المعلومات

قائد عمليات أمن المعلومات

خبير تنفيذ الاستراتيجية

قائد فريق التمكين الرقمي

مدير التطوير والعمليات

قائد فريق التخزين والنسخ الاحتياطي

منسق مشروع

قائد فريق الشبكات

مدير برنامج

التخصصات المطلوبة لوظائف البريد السعودي

تتطلب العديد من التخصصات لشغل الوظائف المختلفة بالبريد السعودي ومنها إدارة الأعمال والإدارة العامة والإدارة المكتبية. والقانون والمحاسبة والعلاقات العامة والتسويق والمالية.أيضا مطلوب تخصص الإعلام والتسويق والتسويق الرقمي وعلوم الحاسب وهندسة المعلومات وهندسة الشبكات وهندسة الحاسب.العديد من التخصصات الآخرى المطلوبة التي من الممكن متابعتها على موقع سبل الرسمي والتقديم عليها.

التقديم على وظائف البريد السعودي سبل 1443

يتم التقديم عبر وظائف البريد السعودي المعلن عنها من قبل موقع البريد السعودي الرسمي للتوظيف سبل . والذي تتواجد عليها كافة الوظائف بالمسميات والتخصصات المطلوبة والتقديم من خلال الموقع في دقائق معدودة.