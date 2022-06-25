تقديم وظائف الأمن البيئي بمنصة أبشر توظيف jobs.sa

تقديم وظائف الأمن البيئي، فقد أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، بواسطة الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن بداية تلقي الطلبات الخاصة بالتسجيل والقبول على الوظائف العسكرية في القوات الخاصة للأمن البيئي التي يتم التقديم بها لفئة (الرجال) ويتم التقديم على الرتب التالية (رقيب، وكيل رقيب، عريف) حيث يتم التعيين بعدد من مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك وفقا بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المستفيدين الراغبين في التقديم لدي الإدارة العامة للقبول المركزي، علماً بأن لكل تخصص مطلوب شروط خاصة بها، وسوف نوفر لكم رابط تقديم وظائف الأمن البيئي.

وظائف الأمن البيئي

حددت القوات الخاصة للأمن البيئي المؤهل العلمي المطلوب وتحديد التخصصات المطلوبة علي النحو التالي:

مطلوب رقيب : علي أن يكون المتقدم حاصلاً علي بكالوريوس أربع سنوات في عدد من التخصصات المتنوعة مثل (علوم حاسب آلي، هندسة كهربائية، هندسة الطيران، نظم معلومات، تقنية معلومات، هندسة التشييد، علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، إنتاج حيواني، هندسة صناعية، نظم المعلومات الجغرافية، اتصالات سلكية أو لا سلكية، تخصص إنتاج النبات ووقايته، هندسة مدنية) وغيرها من التخصصات المختلفة التي يمكن التقديم في حال توافرها من جانب المتقدم.

: علي أن يكون المتقدم حاصلاً علي بكالوريوس أربع سنوات في عدد من التخصصات المتنوعة مثل (علوم حاسب آلي، هندسة كهربائية، هندسة الطيران، نظم معلومات، تقنية معلومات، هندسة التشييد، علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، إنتاج حيواني، هندسة صناعية، نظم المعلومات الجغرافية، اتصالات سلكية أو لا سلكية، تخصص إنتاج النبات ووقايته، هندسة مدنية) وغيرها من التخصصات المختلفة التي يمكن التقديم في حال توافرها من جانب المتقدم. مطلوب وكيل رقيب : ويشترط للتقديم في هذه الوظيفة أن يكون المتقدم حاصلاً علي بكالوريوس أربع سنوات في بعض التخصصات مثل (الإدارة المكتبية، الإدارة المالية، لغة انجليزية، لغة عربية، إدارة موارد بشرية، صحافة وإعلام، محاسبة واقتصاد، علاقات عامة) وغيرها من التخصصات الأخري.

: ويشترط للتقديم في هذه الوظيفة أن يكون المتقدم حاصلاً علي بكالوريوس أربع سنوات في بعض التخصصات مثل (الإدارة المكتبية، الإدارة المالية، لغة انجليزية، لغة عربية، إدارة موارد بشرية، صحافة وإعلام، محاسبة واقتصاد، علاقات عامة) وغيرها من التخصصات الأخري. مطلوب عريف:علي أن يكون التقديم للأفراد الحاملين لمؤهل دبلوم الكليات المتوسطة أو الكليات التقنية أو التقديم لمن حصل علي شهادة تعادل هذه الشهادات التي لا تقل المدة الخاصة بالدراسة بها عن عامان، ويتم التقديم بعدد من التخصصات مثل (كهرباء سيارات، محاسبة، مساح، فني ميكانيكي، إلكترونيات، تكييف وتبريد) وعدد آخر من التخصصات المطلوبة.

شروط عامة للتقديم

ينبغي علي جميع المتقدمين أن تتوافر بهم بعض الشروط العامة التي بناءً عليها يتم قبول التقديم والتسجيل، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم للوظائف شخص سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ مع استثناء من نشأ مع الوالدين في أثناء خـدمة الدولة بخارج المملكة.

أن يكون المتقدم ذو سيرة حسنة وسلوك جيد وغير مُدان بأي أحكام تخل بالشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.

اجتياز المتقدم لجميع الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول.

يتطلب الأمر أن يكون هناك تناسب بين الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية.

كيف أقدم في وظائف الأمن البيئي؟

يتم التقديم في الوظائف الخالية للأمن البيئي بواسطة الدخول علي رابط التقديم التالي: تقديم الأمن البيئي، علي أن يتم ملء جميع الحقول بشكل صحيح، مع العلم بأنه يتم العمل علي استبعاد كل من يثبت لديه اختلاف في البيانات المسجلة مع الشروط المعلن عنها.