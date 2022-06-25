نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جمعية مساعي مع مركز شباب الوطن msaee في المقال التالي

عمر شويل - جدة جمعية مساعي النسائية الخيرية، حيث أعلنت الجمعية خلال الملتقى التوظيفي الذي تم عقده، عن توفير ما يقرب من 300 وظيفة خالية ومطروحة لعدد هائل من الأفراد، وقد تم توفير هذه الوظائف بواسطة بالتعاون مع مركز شباب الوطن المعد خصيصاً لتوظيف الشباب والشابات داخل جميع مدن المملكة العربية السُّعُودية، علي أن يتم التقديم في هذه الوظائف بداية من عمر 18 حتي 35 سنة في مدينة الرياض جاليري، وقد حددت الجمعية بأن الأفراد الذي يقع عليها الاختيار سوف تحصل علي رواتب مميزة تبدأ من 4000 ريال حتي 7000 ريال سعودي، بشرط تناسب الوظيفة مع الشخص المتقدم لها، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف جمعية مساعي النسائية الخيرية.

وظائف جمعية مساعي النسائية الخيرية

وضحت جمعية مساعي النسائية الخيرية عن طريقة التقديم إلى الوظائف الخالية التي تسعي إلي توفيرها مع مركز شباب الوطن، ويتم التقديم في الوظائف بهذه الخطوات:

يجب الدخول الإلكترونية إلي رابط الجمعية الإلكتروني التالي: تسجيل دخول.

النقر علي تبويب (الخِدْمَات الإلكترونية) بأعلي صفحة الموقع.

الضغط علي تبويب (بوابة التوظيف) من قائمة الخِدْمَات المنسدلة.

تطلب المنصة تسجيل نموذج التوظيف الذي يضم عدد من البيانات التي من بينها ما يلي: الاسم كاملاً للمتقدم. تسجيل البريد الإلكتروني. تحديد جنسية المتقدم. تحديد العمر والجنس. تسجيل رَقَم الجوال الشخصي. تحديد تخصص العمل الذي يرغب بواسطته المتقدم الحصول علي فرصة عمل.

يجب أن يتم رفع السيرة الذاتية والمؤهلات الحاصل عليها كل فرد، مع رفع أي مستندات لخبرات علمية أو عملية تم الحصول عليها.

ثم النقر عل إرسال الطلب.

وتشترط الجمعية: أن يكون كل متقدم للوظائف حاصلاً علي المؤهلات العلمية والخبرات التي تطلبها الوظيفة المتوفرة من قبل الجمعية، بالإضافة إلى النجاح في جميع الاختبارات أو المقابلات شخصية التي تجري من جانب الجمعية بشأن طلب الوظيفة.

تقديم طلب مساعدة من الجمعية

توفر الجمعية خِدْمَات إلكترونية متعددة للكثير من المستفيدين داخل الأراضي السُّعُودية، حيث تتيح الجمعية من خلال بوابتها الإلكترونية تقديم طلب لجمعية مساعي بواسطة بوابة المستفيدين للحصول علي مساعدة، وتشمل طلبات المساعدة الخِدْمَات التالية (تسديد الإيجار، سداد الفواتير، طلب أجهزة) علي أن يتم تقديم طلب المساعدة بتوافر بعض الشروط الواجب توافرها في كل شخص يرغب بالتقديم.

رَقَم الاتصال بجمعية مساعي

يمكن الاتصال علي جمعية مساعي بواسطة رَقَم الهاتف التالي 00966559011790 أو التواصل إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني الآتي [email protected] علي أن يتم تقديم جميع الأسئلة والاستفسارات المختلفة التي يرغب بها كل شخص تجاه الجمعية وخدماتها المتنوعة.