وظائف الأمن البيئي.. الشروط وطريقة التقديم 2022

وظائف الأمن البيئي وطريقة التقديم 2022, أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على الوظائف الشاغرة بالأمن البيئي وذلك من اجل توافر العديد من الأماكن الشاغرة في شتى التخصصات كما أعلنت أن هناك العديد من الشروط الواجب توافرها من اجل التقديم على الوظائف المتاحة على الراغبين بالتقديم, حيث هناك قوات خاصة للأمن البيئي التي تتولى العديد من المهام مثل متابعة المخالفات البيئية وحماية الموارد البحرية والغابات, تعتبر هذه القوات هي واحدة من الفروع العسكرية التي تتبع وزارة الداخلية بالسعودية ويقع مقرها في الرياض ويرأس على هذه القوات وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود أل سعود.

خطوات التسجيل في وظائف الأمن البيئي

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من اجل التقديم على وظائف الأمن البيئي وهى:

تسجيل الدخول إلى منصة ابشر للتوظيف.

الضغط على إيقونة الوظائف المتعددة واختيار الوظيفة التي ترغب بالتقدم أليها.

أدخال جميع البيانات الشخصية التي تتضمن الاسم رباعي، رقم الهوية الوطنية، الجنس، رقم الهاتف، رقم هوية الأب، رقم الوظيفة، التحصيل العلمي، شهادات الخبرة.

التأكد من صحة البيانات التي تم أدخالها ثم الضغط على موافق والانتقال إلى نموذج التوظيف.

بعد التأكد من البيانات نقم بالضغط على التالي ثم حفظ.

أدخال البيانات الخاصة بالمؤهل العلمي ثم الضغط على تأكيد الطلب.

شروط التقديم في وظائف الأمن البيئي

يجب أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد اقصي أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

أن يتراوح عمر المتقدم من 18 إلى 40 سنة.

ألا يكون على المتقدم قضايا مخلة بالإدآب.

أن يتجاوز المقابلة الشخصية والاختبارات بنجاح.

يتم رفض التقديم لمن تم فصلة من الخدمة العسكرية.

عدم قبول المتقدم المتزوج بامرأة غير سعودية.

لا يتم قبول من يعمل في الوظائف الحكومية.

التخصصات المتاحة في وظائف الأمن البيئي

أعلنت قوات الأمن البيئي على وظائف الشاغرة للرتب الآتية (رتبة رقيب، وكيل رقيب، عريف) وفقا للتخصصات الأتية:

علوم حاسب آلي، الشبكات والاتصالات، نظم معلومات، أحياء، الأمن السيبرانى، حماية البيئة، تقنية معلومات، الإحصاء، الهندسة، التغذية، الاتصالات السلكية واللاسلكية، علم البيانات، المحاسبة، الجغرافيا، أدارة أعمال، السياحة والأثآر، القانون، الاقتصاد، الشريعة الإسلامية، الإدارة المكتبية، اللغة العربية واللغة الانجليزية، الصحافة والأعلام وغيرها من التخصصات الأخري.