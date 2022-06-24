نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر توظيف بوزارة الداخلية | التسجيل في وظائف أبشر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر أبشر توظيف بوزارة الخارجية من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقوم وزارة الداخلية بتقديمها للمواطنين السعوديين، وذلك لأن الحكومة توفر عدد كبير من الوظائف التابعة للقطاع الحكومي، حتى يتمكن الشباب والخريجين من الالتحاق بوظائف حكومية تغنيهم عن العمل في منشآت خاصة، لذلك سنوضح رابط التقديم لوظائف أبشر، وطريقة التقديم للحصول على وظيفة حكومية بخطوات سهلة.

أبشر توظيف

توفر الحكومة السعودية عدد كبير من الوظائف الشاغرة بالقطاعات الحكومية، وذلك يتم على حسب متطلبات تلك القطاعات لعدد معين من الموظفين، لذلك تقوم الحكومة بالإعلان على تلك الوظائف من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

هناك عدد من الوظائف، ولكل قطاع من تلك الوظائف الشروط الخاصة به لكي تتمكن من الالتحاق بها.

ومن خلال منصة وظائف أبشر، يمكنك التسجيل في أي وظيفة تريد الالتحاق بها، وبعد ذلك يتم اختبار بعض القدرات التي تُأهلك للحصول على تلك الوظيفة، حيث يتم في بداية الأمر يتم الإعلان عن أسماء وقطاعات الوظائف الخالية، ثم يتم تحديد موعد التسجيل في تلك الوظائف من خلال البوابة الإلكترونية، ثم يتم عمل بعض الاختبارات التي تُأكد استحقاقك لهذه الوظيفة دون غيرك.

أبشر توظيف بوزارة الداخلية

وفي تلك الآونة فلقد أعلنت الحكومة عبر منصة أبشر توظيف، بوجود وظائف شاغرة في قطاع المباحث العامة لسنة 1442 هجرياً، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وقد تم فتح باب التقديم على تلك الوظيفة بداية من يوم 13\ربيع الثاني\1442.

كما وسيتم غلق التسجيل في 18\ربيع الثاني\1442.

كيف اسجل في وظيفة المباحث العامة 1442

أعلنت الحكومة السعودية عن توافر أماكن عمل شاغرة بقطاع المباحث العامة، وذلك من خلال منصة أبشر للتوظيف، وتلك الوظائف تكون متاحة لأصحاب الجنسية السعودية فقط، ويتم التسجيل كالتالي:

أولاً قم بالدخول إلى منصة أبشر للتوظيف. قم بتسجيل بيانات الحساب الخاص بك على المنصة. بعد الدخول على صفحة الموقع، يظهر لك خيار “الوظائف المُعلن عنها من قبل الحكومة”، فقم بالضغط عليها. يظهر لك جميع الوظائف الشاغرة بجميع القطاعات المختلفة، فاختر قطاع “المباحث العامة”. بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات التي تؤهلك للحصول على الوظيفة مثل (الاسم الرباعي-رقم الهوية-رقم الجوال-تاريخ الميلاد-المؤهل العلمي الذي حصلت عليه). بعد الانتهاء من جميع البيانات والتأكد من صحتها قم بإرسال النموذج ليتم مراجعته من قبل الهيئة المختصة.

ما هي شروط التقديم في وظائف المباحث العامة

ونأتي لنقطة هامة، وهي شروط القبول القبول في الوظيفة التابعة لمعهد المباحث العامة بالمملكة، حيث وضعت الهيئة عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظيفة، ليتمكنوا من الالتحاق بها، والشروط هي:

أولاً، يجب على المتقدم أن يكون سعودياً، فلا توجد وظائف حكومية للمقيمين.

كما ويلزم وجود المتقدم في حالة صحية ممتازة، حتى يتمكن من اجتياز اختبارات الهيئة الطبية.

يلزم وجود بطاقة الهوية الوطنية صالحة، أو يقوم بتجديدها قبل التقديم على الوظيفة.

يلزم للمتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من المملكة، وإن كان حاصلاً على الشهادة من دولة أخرى، فيجب عليه تقديم أوراق للحصول على اختبار المعادلة.

يجب على المتقدم اجتياز جميع المقابلات الشخصية التي ستتم له، حتى تقوم الهيئة بتحديد مدى إمكانيتك على العمل في هذا المكان.

يجب ألا يكون المتقد على خلاف بأي فرد، أو وجود محاضر مسجله ضده.

ألا يكون المتقدم قد تم فصله من أي كلية أو معهد تعليمي من قبل، لأن ذلك يعتبر سمعة سيئة في ملفه الشخصي.

من المهم ألا يكون المتقدم قد قام بالحصول على وظيفة حكومية من قبل، وذلك لأن تلك الوظائف للمواطنين، وليس للموظفين فعلياً.

فهذه الشروط هي التي يلزم توافرها قبل البدء بعملية التسجيل للحصول على وظائف من أبشر توظيف بوزارة الداخلية.

كيف اسجل في وظيفة جندي بجوازات السعودية

قد تم فتح باب التسجيل لوظيفة جندي فني يوم 16\3\1442 كما وتم الإغلاق يوم 22\3\1442، لذلك يجب المبادرة بعملية التسجيل، وللتسجيل اتبع التالي:

أولاً قم بالدخول إلى منصة أبشر للتوظيف. يظهر لك على يمين الصفحة مربع التسجيل في المنصة، فقم بتسجيل الدخول باسم المستخدم، وكلمة مرور الخاصة بحساب أبشر الذي تمتلكه مسبقاً، أو قم بتسجيل حساب أبشر جديد. بعد تسجيل الدخول، يظهر لك الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الداخلية. قم باختيار وظيفة “جندي فني” المُتاحة من هيئة الجوازات العامة بالسعودية. يجب التنويه على أنه عند اختيارك لوظيفة معينة، وقمت بالتسجيل بها، في تلك الحالة لا يمكنك الرجوع للتسجيل في وظيفة أخرى.(هام) بعد ذلك قم بكتابة البيانات اللازمة للتقديم على الوظيفة مثل (رقم الهوية الوطنية-الاسم الرباعي-عنوان المسكن-رقم جوالك- مجال تخصصك الجامعي- درجة مؤهلك الدراسي أثناء فترة الجامعة). في نهاية الأمر قم بإرسال نموذج البيانات لتتم عماية المراجعة من جهة الجوازات، وسيتم التواصل معك لإعلامك بموعد الكشف الطبي، ومواعيد المقابلات الشخصية التي ستتم لتحديد مدى جدارتك للحصول على الوظيفة.

وبذلك تكون قد اكتملت عملية التسجيل للحصول على الوظيفة من أبشر توظيف بوزارة الداخلية ، ولذلك سنقوم بذكر بعض الأعمال التي يقوم بها الجندي الفني في هيئة الجوازات، لتكون قادر على تحديد ما لإن كان بإمكانك الالتحاق بالوظيفة أم لا.

ما هو راتب موظف جندي فني في هيئة الجوازات

يرغب العديد من المواطنين الشباب بالتقديم للحصول على وظيفة جندي فني، لذلك سنقوم بذكر الراتب الشهري الذي يحصل عليه خلال تلك الوظيفة المُقدمة من أبشر توظيف بوزارة الداخلية ، حيث:

الراتب الأساسي هو 3220 ريال سعودي.

هو ثم يُضاف بدل ميدان ، والتي تبلغ حوال ي 450 ريال.

، والتي تبلغ حوال ويُضاف أيضاً ب دل إعاشة والتي تكون حوالي 1000ر ريال.

والتي تكون حوالي بدل مخاطرة 600 ريال .

. وكذلك بدل مواصلات يصل لحوالي 500 ريال.

يصل لحوالي ثم أضف علاوة تُسمى بدل إرهاب والتي تُقدر ب 800 ريال، والتي أقرها الأمير محمد بن نايف.

وعند حساب كل تلك البدائل مُضافة إلى الراتب الأساسي، حينها سيبلغ الراتب الشهري مُجملاً حوالي 6570 ريال سعودي شهرياً.

وظائف الدفاع المدني 1442

كما وأعلنت وزارة الداخلية عن وجود وظائف شاغرة بقطاع الدفاع المدني، لذلك سيتم الإعلان عن تلك الوظائف في منصة أبشر، حتى يتمكن المواطنون من التسجيل في تلك الوظائف بسهولة، براتب شهري ممتاز.

لذلك يجب الدخول إلى منصة التوظيف من أبشر ومتابعة جميع الوظائف التي تقدمها الوزارة في عدد من القطاعات المختلفة التابعة للوظائف الحكومية، سواء في مصلحة الجوازات، أو وظائف مدنية.

خطوات الاستعلام عن القبول في وظائف أبشر

وبعد اجتياز خطوات التقديم في أبشر توظيف بوزارة الداخلية ، تأتي مرحلة الاستعلام عن القبول في الوظيفة التي تم التقديم فيها مسبقاً، ويتم الاستعلام كالتالي:

أولاً قم بالدخول إلى موقع أبشر توظيف.

قم بتسجيل الدخول الخاص بك، من اسم مستخدم، وكلمة المرور.

يظهر لك أيقونة “نتيجة القبول”.

قم بالنقر عليها لتستطيع الاستعلام عن قبولك في الوظيفة أم لا.

رابط استعلام ابشر للتوظيف برقم الهوية إلكترونيا

يمكنك الاستعلام عن قبولك في وظائف منصة ابشر للتوظيف من خلال الموقع الرسمي للمنصة من خلال الخطوات التالية.

قم بالتسجيل في منصة أببشر توظيف.

ثم انتقل إلى قسم إشعارات الخاص بحسابك.

قم بتسجيل بياناتك الشخصة.

اكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

وكذلك تاريخ ميلادك.

والحالة الاجتماعية ورقم الهوية الوكنية الخاصة بالوالد.

ثم انقر على “عرض”.

يتم ظهور جميع التفاصيل الخاصة بطلبك للحصول على وظيفة.

وبذلك يكون قد اتضح لنا خطوات التسجيل في وظائف أبشر توظيف وزارة الداخلية، وكذلك معرفة الشروط اللازمة لعملية التقديم، وكيفية الاستعلام عن قبولك في الوظيفية بعد عملية التسجيل أم لا.