هنا موقع التسجيل في مسابقة الأساتذة 2022 وخطوات التقديم والشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة موقع التسجيل في مسابقة الأساتذة 2022 وخطوات التقديم والشروط المطلوبة، الذي ارتفع عليه معدلات البحث منذ ساعات قليلة من قبل الأستاذة، وذلك من أجل التسجيل في المسابقة التي ينتظرها الكثير من المعلمين في الجزائر، حيث ساعات قليلة ويفتح الباب أمام المرشحين الحاصلين على شهادة ليسانس أو الحاصلين على الدراسات العليا، التسجيل في مسابقة الأساتذة، حيث تجري الاختبارات بمسابقة الأساتذة 2022 ويتم بعدها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر إعلان النتيجة النهائية.

يقترب موعد التسجيل في مسابقة الأساتذة 2022 من قبل وزارة التربية الوطنية والتي تشارك فيه الوزارة من المتقدمين توفير بعض من المستندات والتي جاءت كالتالي (نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة أخري من المؤهل الدراسي موضح به عدد النقاط وكذلك تقديم عدد 2 صورة شمسية ووصل دفع الحوالة البريدية وبطاقة الإقامة، ومن ثم القيام بالتسجيل وفقا لما هو موضح بالمقال عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

موقع التسجيل في مسابقة الأساتذة 2022



أوضح وزير التربية الوطنية محمد واجعوط عن تنظيم مسابقة تتم على أساس الشهادة من أجل سد الشغور في المناصب، في ظل سعي الحكومة الجزائرية وخاصة وزارة التربية الوطنية في تطوير المنظومة التعليمية، تعلن الوزارة عن حاجتها إلي تعيين المعلمين والمعلمات في الأطوار التعليمية المختلفة من (ثانوي ومتوسط وابتدائي) الخبر الذي أسر قلب الملايين في الجزائر، لذا تجد فور إعلان الوزارة عن حاجتها إلي توظيف المعلمين عن رابط موقع التسجيل في مسابقة الأساتذة.

تعد هذه المسابقة ضمن أهم وأفضل المسابقات التي تقدمها وزارة التربية الوطنية وذلك ضمن أهداف الوزارة في رفع كفاءة المنظومة التعليمية الجديدة من خلال ضخ طاقات جديدة من الشباب في الوظائف التعليمية الجديدة.

خطوات التسجيل في مسابقة الأستاذة 2022

تتم آلية التسجيل في مسابقة الأساتذة من خلال بعض الخطوات البسيطة والتي تأتي كالتالي:

الولوج إلي موقع وزارة التربية الوطنية. الضغط على الوظائف التعليمية الجديدة. ملئ نموذج التقديم بالبيانات المطلوبة بدقة عالية. تحديد المرحلة التعليمية مع الرتبة. النقر على تسجيل جديد. تأكيد عملية التسجيل وطابعة الاستمارة.

الاعداد المطلوبة في وظائف الأساتذة

أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم عن الأعداد التي يتم قبولها في مسابقة توظيف الأساتذة والتي تصل إلي 5000 وظيفة، حيث كان من المقرر أن يتم التسجيل في هذه المسابقة في العام الماضي ولكن نتيجة الأحداث الناتجة عن انتشار كوفيد 19 تم الغاء المسابقة وتأجيل إلي العام الجاري 2021، ليتم بدء التسجيل والقبول في المسابقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

شروط التقديم في مسابقة الأساتذة 2022

كشفت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن الضوابط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف التعليمية الجديدة، حيث كان أهم هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون المتقدم لديه الجنسية الجزائرية.

يمتلك شهادة عليا حديثة.

تقديم الشهادات الدراسية المطلوبة.

ملئ استمارة التقديم من الموقع الإلكتروني.

طباعة استمارة التسجيل بعد التقديم.

كتابة طلب بخط اليد التقديم في مسابقة الأستاذة 2022 .

. تقديم الصور الشخصية المطلوبة.

نسخة بطاقة التعريف الوطنية.

وصل الحوالة البريدية.

وصلنا إلى ختام شرح موقع التسجيل في مسابقة الأساتذة 2022 وخطوات التقديم والشروط المطلوبة.