وظائف وزارة الحج والعمرة الموسمية لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1443

وظائف وزارة الحج والعمرة الموسمية والتي أعلنت عنها الوزارة من خلال الموقع الرسمي لها، حيث أعلنت الوزارة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها، مع اقتراب موسم الحج للعام الجاري 1443، لكل من يرغب في العمل الموسمي بوظائف وزارة الحج والعمرة، لخدمة ضيوف الرحمن، كما أوضحت بعض الشروط والمتطلبات، يجب أن تتوافق مع المتقدمين لطلب التقديم لشغل إحدى الوظائف، سوف نتناولها معكم من خلال هذا المقال، كما أوضحت مكان العمل.

شروط ومتطلبات وظائف وزارة الحج والعمرة الموسمية

أن يكون المتقدم لشغل إحدى الوظائف الشاغرة بوزارة الحج والعمرة مواطن سعودي الجنسية.

لا يقل عمر المتقدم لطلب الوظيفة عن 24 عام.

حصول المتقدم على المؤهل والخبرة المطلوبة للعمل بالوظيفة المتقدم لها.

يمتلك القدرة البدنية والصحية لخدمة ضيوف الرحمن.

أن يتوفر لدى المتقدم رخصة نقل عمومي أو رخصة نقل ثقيل.

ينجح في اجتياز المقابلة الشخصية.

تكون الأولوية لمن لديه خبرة في الأعمال الموسمية لوزارة الحج والعمرة.

يشترط للمتقدم إتقان إحدى لغات الحجاج لشغل بعض الوظائف التي تحتاج إلى إتقان إحدى لغات الحجاج مثل اللغات التالية: (الأزوبكي، الفارسي، والملايو، والأردو، والصيني، والتركي،… إلخ).

مكان العمل بوظائف وزارة الحج والعمرة الموسمية

أوضحت الوزارة لمن يرغب في العمل أماكن شغل الوظائف المعلن عنها من قبل الوزارة، سوف تكون بكلا من منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة وأيضا جدة.

فترة التقديم

أشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن التقديم متاح لكل من يرغب في العمل الموسمي بالوزارة، من خلال الدخول بوابة التوظيف الرسمية لوزارة الحج والعمرة، كما أوضحت للمتقدمين هذا الرابط https://mawsim.haj.gov.sa للتقديم من خلاله، وأوضحت أن التقديم سيظل متاحا حتى اكتفاء العدد المطلوب.

موعد إصدار تصاريح العمرة

كما أوضحت وزارة الحج والعمرة في بيان آخر لها أن تعليق إصدار تصاريح العمرة سوف يستمر في الفترة من تاريخ 24 من شهر ذي القعدة الجاري، وحتى تاريخ 20 ذي الحجة القادم، وذلك تسهيلا للحجاج القادمين، كما أوضحت أيضا أنه لا يمكن التعديل على الباقات أو إضافة أشخاص مرافقين بعد أن يتم الترشيح للحج.