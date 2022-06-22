نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الالتحاق وظائف رئاسة الحرمين الشريفين في المقال التالي
ما هي شروط وظائف رئاسة الحرمين الشريفين, يحدث أنه كل سنة في موسم الحج أن تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن طريق الإدارة العامة للموارد البشرية بتوفير بعض فرص العمل المؤقت خلال موسم الحج للعمل في مكة المكرمة والمدينة المنورة, ويبحث العديد من الأشخاص الذين يريدون أن يقوموا بتزويد الدخل الشهري لهم عن شروط التقدم علي وظائف رئاسة الحرمين الشريفين, وما هي الخطوات التي يمكن أن يقوم بها الشخص للتسجيل بشكل صحيح علي وظائف رئاسة الحرمين الشريفين.
شروط التقدم علي وظائف رئاسة الحرمين الشريفين
هذه الشروط التي سوف نوضحها لكم هي الشروط التي تم وضعها من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لكي يتم انتقاء الأشخاص الذين يمكن تعينهم خلال موسم الحج.
- أن يتم التقدم علي هذه الوظائف خلال فترة التقديم المسموح لها.
- يتم قبول طلبات السعودين والسعوديات فقط, ولن يتم قبول طلبات الأشخاص الذين يحملون جنسية أخري غير السعودية.
- أن يكون المتقدم لديه مرونة في الاستدعاء في أي وقت للعمل.
- أن لا يكون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
- أن تكون المعلومات التي يتم التسجيل بها هي معلومات صحيحة ليس بها أي لغط وتكون ضمن مسؤولية المتقدم.
- أن يتجاوز المتقدم للمقابلة الشخصية التي سوف يتم توقيعها عليه.
- أن يتم تجهيز جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم علي وظائف رئاسة الحرمين الشريفين.
خطوات التقدم علي وظائف رئاسة الحرمين الشريفين
- يتم الولوج إلي موقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.
- يتم الضغط علي الخدمات الإلكترونية.
- اختيار وظائف رئاسة الحرمين الشريفين.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- يتم كتابة بعض البيانات مثل رقم الهوية الشخصية للمتقدم, رقم الجوال الخاص بالمتقدم وكذلك البريد الإلكتروني له.
- يتم الضغط علي حفظ.
- ثم تقوم بالضغط علي تقديم الطلب.
- بعد ذلك سوف يتم مراجعة طلبك الذي قمت بتقديمه, إذا تمت الموافقة عليك فسوف يتم إرسال إليك رسالة نصية علي جوالك أو بريدك الإلكتروني موضح بها انه قد تم قبولك وماذا سوف تقوم بفعله بعد ذلك.
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