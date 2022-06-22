كيفية الالتحاق وظائف رئاسة الحرمين الشريفين

ما هي شروط وظائف رئاسة الحرمين الشريفين, يحدث أنه كل سنة في موسم الحج أن تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن طريق الإدارة العامة للموارد البشرية بتوفير بعض فرص العمل المؤقت خلال موسم الحج للعمل في مكة المكرمة والمدينة المنورة, ويبحث العديد من الأشخاص الذين يريدون أن يقوموا بتزويد الدخل الشهري لهم عن شروط التقدم علي وظائف رئاسة الحرمين الشريفين, وما هي الخطوات التي يمكن أن يقوم بها الشخص للتسجيل بشكل صحيح علي وظائف رئاسة الحرمين الشريفين.

شروط التقدم علي وظائف رئاسة الحرمين الشريفين

هذه الشروط التي سوف نوضحها لكم هي الشروط التي تم وضعها من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لكي يتم انتقاء الأشخاص الذين يمكن تعينهم خلال موسم الحج.

أن يتم التقدم علي هذه الوظائف خلال فترة التقديم المسموح لها.

يتم قبول طلبات السعودين والسعوديات فقط, ولن يتم قبول طلبات الأشخاص الذين يحملون جنسية أخري غير السعودية.

أن يكون المتقدم لديه مرونة في الاستدعاء في أي وقت للعمل.

أن لا يكون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

أن تكون المعلومات التي يتم التسجيل بها هي معلومات صحيحة ليس بها أي لغط وتكون ضمن مسؤولية المتقدم.

أن يتجاوز المتقدم للمقابلة الشخصية التي سوف يتم توقيعها عليه.

أن يتم تجهيز جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم علي وظائف رئاسة الحرمين الشريفين.

خطوات التقدم علي وظائف رئاسة الحرمين الشريفين