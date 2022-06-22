نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توظيف هيئة تقويم التعليم والتدريب وإعلان وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب الجديدة في المقال التالي

توظيف هيئة تقويم التعليم والتدريب المعلن عنها للتعيين في هيئة تقويم التعليم والتدريب . حيث وظائف جديدة في هيئة تقويم التعليم والتدريب تتنوع في إدارات الهندسة والتقنية والإدارية . ويتم التقديم علي التخصصات المطلوبة في وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقع بوابة التوظيف . وذلك للعمل بمقر الهيئة كما جاء إعلان وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب للسعوديين فقط داخل السعودية . كذلك يتاح التقديم علي وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب لحملة درجة البكالوريوس . سواء رجال أو نساء كما يتم التعيين علي وظائف هيئة تقويم التعليم بدوام كامل أو جزئي . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل الوظائف الجديدة في هيئة تقويم التعليم والتدريب بالسعودية . توظيف هيئة تقويم التعليم والتدريب بالدوام الكامل وظائف جديدة في هيئة تقويم التعليم والتدريب بالدوام الكامل للتخصصات الآتية :- مطلوب التعيين في وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب أخصائي إدارة مشاريع بدرجة بكالوريوس خبرة . من عام حتي 3 أعوام يجيد اللغة الانجليزية . كما يتم التعيين في وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب أخصائي عمليات بكالوريوس تخصص إدارة الجودة . كذلك هناك فرصة للتعيين في وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب مدير إدارة الخدمات والمرافق . بكالوريوس . في الهندسة المعمارية أو المدنية خبرة من عام حتي ثلاثة أعوام . كما في إعلان وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب مطلوب تعيين مدير مشاريع لا يقل مؤهله عن درجة الماجستير . في الإدارة والتنظيم ومعرفة علوم الحاسب الآلي بخبرة لا تقل عن 4 سنوات وإجادة اللغة الانجليزية . كذلك يتم تعيين أخصائي جودة حاصل علي بكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية وإدارة الأعمال وإدارة الجودة . أما باقي التخصصات المطلوبة في وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب سنتعرف عليها في السطور القادمة “بمقال موقع ثقفني” . التخصصات المطلوبة في وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب توظيف هيئة تقويم التعليم والتدريب لباقي التخصصات المطلوبة الآتية :- مطلوب أخصائي إحصاء حاصل علي بكالوريوس في تخصص الإحصاء .

كما مطلوب التعيين في وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب أخصائي أول استقطاب المواهب .

أخصائي أول استقطاب المواهب . كذلك تطلب هيئة تقويم التعليم والتدريب تعيين مدير إدارة تطوير وتنظيم بدرجة ماجستير أو بكالوريوس . في تخصص إدارة الأعمال أو موارد البشرية أو الهندسة .

هناك فرصة شاغرة في إعلان وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب للتعيين مستشار قانوني حاصل علي بكالوريوس . أو ماجستير في تخصص القانون والحقوق .

أما خطوات تسجيل دخول هيئة تقويم التعليم والتدريب للتقديم علي الوظائف نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة تسجيل دخول هيئة تقويم التعليم والتدريب للتقديم علي الوظائف في هيئة تقويم التعليم والتدريب بالموقع الرسمي بالخطوات التالية :- يتم تسجيل دخول هيئة تقويم التعليم والتدريب علي الموقع الرسمي للهيئة . كما بعد الدخول يتم اختيار قائمة التوظيف الإلكتروني . كذلك من الضروري أختيار التخصص المطلوب التعيين عليه بوظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب . ملء كافة البيانات المطلوبة في نموذج وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب . بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم الضغط علي زر إرسال . توظيف هيئة تقويم التعليم والتدريب المعلن عنها في التخصصات المعلنة علي موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب . والتي تم عرضها تفصيلياً في سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” . عمر شويل - جدة توظيف هيئة تقويم التعليم والتدريب وإعلان وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب الجديدة - ثقفني

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