وظائف وزارة الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن 1443

وظائف وزارة الحج والعمرة، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بداية فتح باب التقديم من أجل تلقي طلبات التوظيف الموسمي الذي يخص خدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج 1443هـ، علي أن يكون التقديم للمواطنين السعوديين فقط دون جنسيات أخري، ويكون العمل في كل من مدينة مكة المكرمة ومدينة جدة والمدينة المنورة، وقد أكدت وزارة الحج والعمرة، بأن مجالات العمل المتوفرة لديها من أجل التقديم بها تكون علي المسميات الوظيفية التالية (عمل إداري، مراقبين، وظائف هندسية، وظائف تقنية، سائقين، موضحةً بأن المؤهلات المطلوبة من أجل التقديم في الوظائف هي (الثانوية فما دون، مؤهل الدبلوم، شهادة البكالوريوس فأعلى)، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف وزارة الحج والعمرة.

وظائف وزارة الحج والعمرة

يتم التقديم في وظائف وزارة الحج والعمرة وفق بعض المتطلبات والشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل المطلوب وتوافر الخبرة المطلوبة للعمل بالوظيفة.

ألا يقل العمر عن التقديم عن 24 سنة.

أن يمتلك كل متقدم القدرة البدنية والصحية علي العمل.

يوجد أولوية للاختيار للأفراد الذي تمتلك خبرة عالية في الأعمال الموسمية التي تخص وزارة الحج والعمرة.

يجب أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية التي تجري لكل متقدم.

فيما يخص وظائف السائقين يجب توافر رخصة نقل سواء عمومي أو ثقيل).

توجد بعض الوظائف التي تحتاج إليها وزارة الحج، علي كل متقدم أن يكون يتقن أي من اللغات الحية الخاصة بالحجاج مثل (الأوزبكية، اللغة الفارسية، الأوردية، الملايوية، اللغة التركية) وبعض اللغات الأخري.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية لوزارة الحج

يتم التقديم في الوظائف الخالية التي تحتاج إليها الوزارة بشكل إلكتروني بواسطة بعض الخطوات الإلكترونية التي تم تحديدها علي النحو التالي: